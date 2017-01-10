10.01.2017 09:21 Bu helva vücudu sıcak tutuyor

İçinde meyan kökü, limon tuzu, ceviz ve şeker bulunan 'cevizli helva' sağlık açısından büyük önem taşımasının yanı sıra vücudu sıcak tutması sebebi ile kış aylarında vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. İçinde meyan kökü, limon tuzu, ceviz ve şeker bulunan "cevizli helva" sağlık açısından büyük önem taşımasının yanı sıra vücudu sıcak tutması sebebi ile kış aylarında vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

Ordu'nun belli bölgelerinde üretimi yapılan cevizli helva Ordu'nun yöresel lezzetlerinin başında geliyor. Patent çalışmaları ile Ordu'ya özgü bir ürün olma yolunda tescil bekleyen cevizli helvaya kış aylarında rağbet oldukça artıyor. İçerisinde bulunan meyan kökü ve ceviz sağlık açısından önem arz ederken, sıcak tutması sebebi ile de kış aylarında kullanımı diğer aylara göre iki katına çıkıyor. Sağlık açısından önemli ürünleri içerisinde barındırması açısından uzmanlar tarafından da önerilen gıdaların başında cevizli helva yer alıyor. Ordu'da satışı yapılan cevizli helva tezgahlarının önünde ise vatandaşlar kuyruk oluşturuyor.



"YURT DIŞINDAN MÜŞTERİLERİMİZ VAR"

Ordu'nun Altınordu ilçesinde cevizli helva üretimi yaparak helvayı müşteriyle buluşturan Hacı Gürdal, yapım aşamasının uzun sürdüğü cevizli helvanın kış aylarında müşteriler tarafından oldukça fazla tüketildiğini söyledi. Yaklaşık 42 yıl önce babasından öğrenerek başladığı cevizli helva üretimini devam ettirdiğini, sıcak tutması sebebi ile de kış aylarında satışların arttığını dile getiren Gürdal, "Cevizli helvanın yapımı 2 saat sürüyor. Yapılan helva bir gün sonra satışa sunuluyor. Cevizli helvayı kapalı alanda satmak zordur, o yüzden dışarıda sokak başlarında satmak mümkün. İçindekiler sebebi ile kışın oldukça sıcak tutuyor. Kış aylarında tüketimi daha çok artıyor. Eskiden ekmeğin içine koyup yiyenler bile vardı. Şuan bizim müşterilerimizin büyük çoğunluğunu yurt dışındakiler oluşturuyor" dedi.



FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Cevizli helvanın içerisinde bulunan ürünleri değerlendiren, ceviz ve meyan kökünün sağlık açısından önemli olduğunun altını çizen Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Doç Dr. Özgür Enginyurt, bu iki ürünün bir arada bulunduğu başka bir gıdanın olmadığını belirtti. İçerisinde bulundurduğu ürünler sebebi ile cevizli helvanın sağlık açısından önem taşıdığını dile getiren Enginyurt, "Cevizli helva yıllardır Ordu'nun bir klasiği haline geldi. İçinde şeker, meyan kökü ve bol miktarda ceviz var. Bu açıdan faydalarına bakacak olursak, insanı tok tutar, mide rahatsızlıklarına çok iyi gelir. B ve E vitamini yönünden çok zengin bu sebeple karaciğer dostudur. Bunun yanında meyan kökünün astıma iyi geldiği vücut direncini arttırdığı biliniyor. Enfeksiyon hastalıklarında da meyan kökü önerilen bir ürün olarak göze çarpıyor. Ceviz ise protein yönünden çok zengin, bu nedenle kalp damar hastalıklarında cevizi önerdiğimiz için bu helvada ceviz ve meyan kökü ağırlıklı yapıldığı için hem cevizin hem meyan kökünün faydalarını aynı yiyecek içerisinde bulmak mümkün. Emziren bayanlara ve sporculara önerilebilecek bir üründür" diye konuştu.



"KIŞ AYLARINDA VÜCUDU SICAK TUTUYOR"

Cevizli helvanın protein yönünden zengin bir ürün olduğunu ve bu sebeple insan vücudunu sıcak tuttuğunu aktaran Enginyurt, "Cevizli helva gerek protein yönünden gerekse ceviz ve şeker yönünden çok zengin. Bu sebeple kış aylarında vücudu sıcak tutar ve çok rahatlıkla vücudun tüm enerjisini bu helvadan alabilmek mümkündür. Dikkat edilmesi gereken tek husus ise şeker hastalarının dikkatli olmasıdır" şeklinde konuştu.



CEVİZLİ HELVAYI YİYEN MEMNUN KALIYOR

Ordu'da birçok sokakta satıcısına rastlamanın mümkün olduğu cevizli helva yiyenlerin de beğenisini kazanıyor. Gerek kilo işi gerekse ayaküstü yemek için cevizli helva alan müşteriler sıcak tutması sebebi ile kış aylarında cevizli helva yemeye önem gösterdiklerini belirtiyorlar.

(Doğan Arzık / İHA)

