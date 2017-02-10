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Bu hastalıktan dünyada yılda 740 bin kişi ölüyor
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Bu hastalıktan dünyada yılda 740 bin kişi ölüyor

Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hikmet Akkız, karaciğer kanserine dünyada yılda 780 bin kişinin yakalandığını ve 740 bininin hayatını kaybettiğini söyledi.

Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hikmet Akkız, karaciğer kanserine dünyada yılda 780 bin kişinin yakalandığını ve 740 bininin hayatını kaybettiğini söyledi.
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinin düzenlediği 1. Hepatoselüler Karsinoma (Karaciğer Kanseri) Sempozyumu'nun açılışı Hilton Oteli'nde gerçekleştirildi. Sempozyumun açılışında konuşun sempozyum başkanı Prof. Dr. Hikmet Akkız, son 10 yılda karaciğer kanserinde artış olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Akkız, karaciğer kanserine yakalanmada kronik hepatit prevalansındaki artışın neden olduğunu kaydederek, "Her ne kadar çok kalıcı önlemlerin olmasına rağmen dünya nüfusunun yüzde 5'inin hepatit B virüsüne enjekte olması açık. Encekte popülasyonu, hastaların yaşlanması ayrı bir risk faktörü, çünkü tüm kanserlerde olduğu gibi yaşlandıkça sıklığında artma oluyor. Sirozlu hastaların yaşam sürelerinin artması gerçekten kolay" diye konuştu.

"HEPATİT B VE C'NİN YÜKSEK OLDUĞU ÜLKELERDE RİSKLİ BİR KANSER"
Daha sonra İHA muhabirine özel açıklamalarda bulunan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berksoy Şahin ise, karaciğer kanserinin dünyada pek çok ülkenin risk grubunda olan bir hastalık olduğunu belirtti. Şahin, "Türkiye için de, hepatit B ve C'nin yüksek olduğu ülkeler için de çok önemli bir riski oluşturuyor. Kanser oluştuktan sonra tedavisi ile ilgili olarak çok başarılı olduğumuz bir kanser türü değil" dedi.
Sempozyumun öneminden bahseden Prof. Dr. Şahin, "Bu toplantı Türkiye'de ilk defa karaciğer kanserine ayrılmış bir toplantı. Bu toplantıya katılan konuşmacılar, katılımcılar hepsi karaciğer kanseri konusunda dünyada önemli isimler. Katılan bilim insanları açısından önemli bir toplantı" diye konuştu.
Sempozyumda Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türkiye'nin çağdaşlaşma sürecine ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Sempozyum, 12 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek. Türk ve dünya üniversitelerinden 300 bilim adamının katıldığı sempozyumda temel bilim ve klinik araştırma bulguları, girişimsel radyoloji ve cerrahi sonuçlar tartışılacak.
(Elif Ayşenur Bay - Umutcan İşledici /İHA)
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