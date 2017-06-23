Bu hareketi ortalığı birbirine kattı

Motosikletlinin bu hareketi pahalıya patladı.

Motosikletlinin bu hareketi pahalıya patladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde kaydedilen görüntülerde, bir motosikletlinin yanında seyreden otomobile tekme attığı görülüyor. Otomobil sürücüsü de direksiyonu kırarak motosikletliye çarpıyor. Motosiklet sürücüsü dengesini sağlamayı başarırken otomobil kontrolden çıkarak önce refüje ardından da bir kamyonete çarpıyor. Bütün bunlara sebep olan motosikletli olay yerinden kaçarken olay araç kamerasına yansıyor.

