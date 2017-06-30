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Bu hareketi ölümden kurtardı
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Bu hareketi ölümden kurtardı

İstanbul Kağıthane'de gece yarısı sokakta oyun oynayan çocuklar, ölümden döndü. Kontrolden çıkan bir kamyonet, kaldırımı aşıp binanın duvarındaki doğalgaz kutusuna çarptı. 2 kişinin yaralandığı kazada şoför kaçarken arkadaşına tekme atarak kaçan çocuğun saniyelerle ölümden kurtulduğu o an güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Kağıthane'de gece yarısı sokakta oyun oynayan çocuklar, ölümden döndü. Kontrolden çıkan bir kamyonet, kaldırımı aşıp binanın duvarındaki doğalgaz kutusuna çarptı. 2 kişinin yaralandığı kazada şoför kaçarken arkadaşına tekme atarak kaçan çocuğun saniyelerle ölümden kurtulduğu o an güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, dün gece yarısı Kağıthane Telsizler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece yarısı 12 yaşındaki Ahmet Gökay Çetinbaş, arkadaşları Samet Yarar (14), Ümit Yüksekova (14), Serkan Değirmenci (14), Soykan Dündar (13) ve Sercan Yüksel (14) ile kendi aralarında oyun oynamaya başladı. Bir süre sonra kendi aralarında şakalaşan çocuklardan biri diğerine yumruk ve tekme attı. Arkadaşını attığı tekme sonrası kaçmaya başlayan çocuk hem kendinin hem de arkadaşının hayatını kurtardığından habersiz sokaktan uzaklaştı. O esnada alkollü olduğu iddia edilen kimliği belirsiz sürücü, kullandığı kamyonetin hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet, kaldırımı aşarak önce beton dubalara ardından da binanın doğalgaz kutusuna çarparak durabildi. Kaza sonrası kamyonetin şoförü firar etti. Yanındaki 2 kişi ise yaralandı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

ARKADAŞINA ATTIĞI UÇAN TEKMEYLE ÖLÜMDEN KURTULDU"
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 6 çocuk sokak üzerinde oyun oynuyor. Bir süre sonra 12 yaşındaki Çetinbaş arkadaşı Değirmenci'ye yumruk atıyor. Bununla yetinmeyen çocuk tekrardan arkadaşının arkasına geçip uçan tekme atıyor. Tekmeyi atmasının ardından küçük çocuk ve arkadaşları yolun karşısına geçiyor. Tekmeden saniyeler sonra kontrolden çıkan kamyonet, kaldırımı aşıp binaya çarpıyor. Çarpma sonrası panik yaşayan çocuklar panikle yukarıya doğru koşuyor. Daha sonra kazayı duyan otopark görevlisi elinde yangın söndürme tüpüyle dışarı çıkarak araca doğru gidiyor.

"EĞER ORADA OLSAYDIK ARABANIN ALTINA GİRECEKTİK"
Sokak üzerinde oynayan Ümit Yüksekova, "Buradan kamyonet tarzı araç geliyordu. Sonra hızlıca gelmeye başladı, aracın içerisinde 3 kişi vardı. Sonra aracın freni patladı sağa ve sola savrulmaya başladı. Sürücü sonra sola kırdı, bizde direkt oradan çekildik, iyi ki bizim üzerimize gelmedi. Hepimiz oradaydık. 10-15 saniyeyle kurtulduk. Eğer orada olsaydık arabanın altına girecektik" dedi.

"TEKME ATMASAYDI ÖLÜRDÜM"
Arkadaşına tekme atarak ölümden kurtulan Ahmet Gökay Çetinbaş da, "Arkadaşım beni elimden çekip uzattı. Tekme atmasaydı ölürdüm" ifadelerini kullandı. Samet Yarar ise, "Buradan 3 kişi araca binmişti. Araç gaz kaçırıyormuş. Hızlıca geldi, o esnada arkadaşımızı Ahmet'e vurdu. Bende herkesi kenara ittim. Sonra da kurtulduk. Birisi araçtan atlayıp yukarıya doğru kaçtı. Saniyelerle kurtuldum. Orada olsaydık ölürdük" diye konuştu.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
(Doğan Can Cesur/İHA)

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