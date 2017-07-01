Bu hareketi hem şaşırttı hem güldürdü

Önce poşetteki içeceği gösterdi, ardından tadına baktı.

Önce poşetteki içeceği gösterdi, ardından tadına baktı.

Şaşırtan görüntüler, İngiltere'deki bir hayvanat bahçesinde kaydedildi. Bir ziyaretçinin poşetindeki içeceği gözüne kestiren şempanze, kadına içeceği işaret ediyor.Kadın içeceği poşetten çıkardığında ise kadına içeceği nereye dökmesi gerektiğini gösteriyor.Akıllı hayvan sonunda amacına ulaşırken bu ilginç anlar anbean kaydediliyor.

