Bu hareketi canından ediyordu

Bu hareketi az daha canından ediyordu. Rusya'da trenin üzerine çıkan bir genç, elektrik bobinine dokunuyor.Akıma kapılan adam, büyük bir acı yaşarken trenin üzerinden düşmekten de son anda kurtuluyor. Şahsın yardımına arkadaşı koşarken o anlar kask kamerasına yansıyor.
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