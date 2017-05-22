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Bu halıyı isteyen 6 ay beklemek zorunda
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Bu halıyı isteyen 6 ay beklemek zorunda

Dünyaca ünlü el dokuması Uşak halılarına rağbet her geçen gün artıyor. Uşak halıları için belediye yeni yatırımlar planlıyor.

Dünyaca ünlü el dokuması Uşak halılarına rağbet her geçen gün artıyor. Uşak halıları için belediye yeni yatırımlar planlıyor.
Uşak Belediyesi bünyesindeki Dokur Evi'nde kadınlar tarafından dokunan halılara rağbet her geçen gün artarken, ünü ülke sınırlarını aşan Uşak halısına sahip olmak isteyenler yaklaşık 6 ay kadar beklemek durumunda kalıyor.
Geçmişi 1500'lü yıllara dayanan Uşak halılarının, zamanında Osmanlı saraylarından Avrupa şatolarına, camilerden kiliselere kadar geniş kapsamlı kullanım alanına sahip, prestij sembolü ve değerli bir eşya olduğu bilinmekte.
Bazı kaynaklarda yer alan bilgilerde, Kanuni Sultan Süleyman döneminde Uşak halılarının büyük önem kazandığı vurgulanırken, o dönemde Azerbaycan ve İran'dan nakkaş ustaları İstanbul'a nakkaş haneye getirilip yıldızlı, madalyonlu büyük halı desenlerinin Uşak'ta dokunmaya başlandığı söylenmekte.

90 BİN İLMEK BULUNUYOR
Halıdan ziyade saygınlık sembolü ve efsane olan, yüzde yüz yün, kök boyalı, metrekaresinde 90 bin ilmek bulunan el emeği göz nuru Uşak halıları günümüzde Uşak Belediyesi bünyesindeki Dokur Evi'nde yaşatılmaya çalışılmakta. Aynı zamanda gerek yurt içinde gerekse yurt dışında satılmasıyla kentin ekonomisine katkı sağlanarak, kadın istihdamına bir nebze olsun katkı sağlanmakta.
Dokur Evi eş zamanlı olarak şehre gelen turist ve misafirlerin de uğrak yeri. Tarihin sahnesine eşlik eden bu sanatı yerinde görmek isteyen birçok turist, Dokur Evi'ne gelerek el emeği halıların nasıl dokunduğuna şahitlik ederek, kadınlarla ve dokuma tezgahları arasında hatıra fotoğrafları çekiliyorlar.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA UŞAK HALISI HEDİYE ETTİK"
Uşak halılarının yaşatılması ve daha çok halının dokunması için her anlamda tam destek veren Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, 170 yıllık tarihi bir binanın restore edilerek Halı Müzesi olarak başlattıkları serüvenin, siparişlere yetişemez bir fabrikaya dönüşümünü şu sözlerle ifade etti:
"Uşak halıları tarihi bir değere sahip. 15 ve 17 yüzyılın en değerli hazineleri Uşak halılarıdır. Tüm dünyada büyük bir üne kavuşan Uşak halıları Avrupa'dan Amerika'ya kadar sarayları, şatoları ve evleri süslemiştir. Belediyeye göreve geldiğimizde, ilk attığımız önemli adımlardan birisi bu Uşak halısı oldu. Kadınlarımıza yönelik kurslar düzenleyip nitelikli olanları bünyemizde çalıştırıp kadın istihdamına katkı sağlayalım istedik. Bugünkü şartlarımızda 35 dokuyucu kadın kardeşimiz hem aile bütçelerine hem kentimize ekonomik destek sağlarken, Uşak halılarına da yeniden değer kazandırmakta. Son dönemde Sayın Cumhurbaşkanımıza Uşak halısı hediye ettik. Akabinde ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Uşak halıları ile donatıldı. Cumhurbaşkanımızın vesilesi ile yeniden gündem olan Uşak halıları bununla beraber yurt dışından ve içinden gelen misafirlerine hediye edilmekte. Uşak halkı adına Sayın Cumhurbaşkanımıza bu anlamlı desteklerinden dolayı ayrıca şükranlarımızı sunuyorum."

"UŞAK HALISI İÇİN BİR SİPARİŞ GELDİĞİNDE İLGİLİLER 6 AY KADAR BEKLEMEK DURUMUNDA"
Cahan, "Yeniden tarihi değerini kazanan Uşak halımıza son dönemde yoğun bir ilgi oluştu. Şimdiki imkanlarımızla yıllık burada 350 metrekare halı dokuyabiliyoruz. İlgi odağı olan Uşak halısı için bir sipariş geldiğinde ilgililer 6 ay kadar beklemek durumunda kalıyor. Bundan sonraki süreçte bu tarihi Dokur Evlerimizin sayısını artırıp, kadınlarımızın istihdamını katkı sağlayıp, bize ecdadımızın emaneti olan Uşak halılarını dünya ve ülke gündeminde tutmak istiyoruz. Kısaca tarihi değeri olan Uşak halısının her eve girmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.
(Ertunç Öztürk / İHA)

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