'Bu hafta 12 Bayraktar'ı TSK'ya teslim ettik'

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, terörle mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek, 'Sadece bu hafta 12 tane Bayraktar silahlı ve silahsız insansız hava aracını terörle mücadelede kullanılmak üzere askerimize ve güvenlik güçlerimize teslim ettik' dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, terörle mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek, "Sadece bu hafta 12 tane Bayraktar silahlı ve silahsız insansız hava aracını terörle mücadelede kullanılmak üzere askerimize ve güvenlik güçlerimize teslim ettik" dedi.

AK Parti Kocaeli Teşkilatının düzenlediği 100. Danışma Meclisi ve geleneksel iftar programı, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın da katılımıyla gerçekleştirildi. Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezinde düzenlenen iftara Bakan Işık'ın yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Kocaeli milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, parti il teşkilatı yönetimi ve üyeleri katıldı. Programda konuşan Bakan Işık, TSK'yı çok sayıda milli üretim silahlarla güçlendirdiklerini söyledi. Terörle mücadelede son 35 yılda en güçlü koordinasyonun sağlandığı dönemi yaşadıklarını belirten Bakan Işık, "Askerlerimiz gerçekten kahramanca mücadele ediyor. Bizler de hükümet olarak güvenlik güçlerimizin, askerimizin, polisimizin, jandarmamızın, korucularımızın terörle mücadeleyi en iyi şekilde yürütmesi için gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Sadece bu hafta 12 tane Bayraktar silahlı ve silahsız insansız hava aracını terörle mücadelede kullanılmak üzere askerimize ve güvenlik güçlerimize teslim ettik. Bunun yanında artık Anka insansız hava araçlarımızı hem silahlandırıyoruz hem de keşif ve gözlem amacıyla kullanıyoruz. Bu hafta 3 tane Anka'yı da terörle mücadelede güvenlik güçlerimizin emrine verdik. Yine 22'nci Atak helikopterini Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim ettik. Ve bu ay sonunda da 2 tane silahlı Hürkuş'u yine terörle mücadele kullanılmak üzere Jandarmamıza teslim ediyoruz" dedi.

Askerin kahramanca mücadelesinde hükümet olarak askerlerin mücadelesini kolaylaştıracak, can kaybını en aza indirecek tedbirleri almak için gece gündüz çalıştıklarını söyleyen Bakan Işık, "İnşallah bu çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu topraklarda elinde silahlı, bu ülkenin birliğine, bütünlüğüne, kardeşliğine tehdit oluşturan tek bir terörist kalmayıncaya kadar bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz inşallah" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Işık ve beraberindekiler birlikte oruçlarını açtılar. Program, iftarın ardından yapılan yemek duasıyla sona erdi.

(Gürcan Yılmaz/İHA)