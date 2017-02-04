04.02.2017 17:30 Bu güvercinin değeri 90 bin TL

İstanbul Bahçelievler'de güvercin meraklılarının üye olduğu İstanbul Şebap Güvercin Derneği'nde yapılan açık arttırmada, 'Şebap' cinsi Koca Yusuf isimli güvercin 90 bin liraya satıldı. İstanbul Bahçelievler'de güvercin meraklılarının üye olduğu İstanbul Şebap Güvercin Derneği'nde yapılan açık arttırmada, 'Şebap' cinsi Koca Yusuf isimli güvercin 90 bin liraya satıldı.

İstanbul'da güvercin meraklılarının oluşturduğu İstanbul Şebap Güvercin Derneği'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışta çevre il ve ilçelerden getirilen güvercinler dernek lokalinde satışa sunuldu. İlginç özellikleriyle değer bulan güvercinlerin fiyatı ise lüks araç fiyatları ile yarıştı. Derneğin açılışında 'Şebap' cinsi güvercinler için açık arttırma düzenledi. Çevre il ve ilçelerden gelen güvercin meraklıları, dernek lokalinde satışa sunulan güvercinlere duruş, gagaları ve paçalarına göre değer biçti. Dernek Başkan Yardımcısı Fırat Uğurlu'nun yetiştirdiği 5 yaşındaki 'Şebap' cinsi 'Miski' rengi güvercin açık arttırmaya çıktı. Açık arttırmaya katılan tekstil işiyle uğraşan Cihat Özdemir, 90 bin lira bedelle 'Koca Yusuf' isimli güvercinin yeni sahibi oldu.



"BİZ KUŞUN MANKENİNİ BESLİYORUZ"

İstanbul Şebap Güvercinler Derneği Başkanı Rahmi Lalbek, "30 yıldır şebap güvercinlerini bakıyorum. Şebap güvercinleri insanları rahatlatan, kötü alışkanlıklardan kurtaran, psikolojik terapi yapan, toplum ile kaynaşmayı sağlayan, farklı insan gruplarıyla aynı ortamda buluşan bir kuş. Bu kuşların merakı Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'nın ve Arabistan'ın hemen hemen her yerine yayılmıştır. Buralardan talepler geliyor. İnsanlar geliyor. Federasyonumuz var. Belli aralıklarla yarışmalar düzenliyoruz. Masalara kuşları bırakıyoruz. Biz kuşun mankenini besliyoruz. Şebap güvercini dediğimiz güvercinin mankenini besliyoruz" dedi.

Şebap güvercinlerinin esas özelliğinin insanları birleştirmek olduğunu belirten Rahmi Lalbek, "İnsanlara müzik gibi psikolojik terapi yapar. İnsanları rahatlatır. Bu iş bir merak, bir hobi. Şebap güvercinlerinin 20 ila 30 arasında özellikleri var. Bu özelliğin hepsini bir arada toplayan bir güvercinin fiyatı alıcı ile satıcı arasındadır. 50 bin TL de olabilir, 100 bin TL de olabilir. Özellikleri çok zayıf ve az olan kuşların fiyatı 100 liraya da alıcı bulabilir, 500 liraya da alıcı bulabilir. Ama 20-30 özelliği olan bir güvercinin fiyatı çok yüksek bir rakamdır. Çok özelliği olan bir kuşun fiyatı 80 bin ila 100 bin TL değerinde satılabilir" şeklinde konuştu

(Selim Bayraktar / İHA)

