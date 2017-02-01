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Bu görüntüler hayvanseverleri çok kızdıracak
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Bu görüntüler hayvanseverleri çok kızdıracak

Bartın'da ormanda vurdukları ayıyı parçalayan 6 kişi, çektikleri video sonrasında yakayı ele verdi.

Bartın'da ormanda vurdukları ayıyı parçalayan 6 kişi, çektikleri video sonrasında yakayı ele verdi.
Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda vurdukları ayıyı dere kenarına götüren şahıslar, burada ayıyı bıçakla parçalara ayırdı. Ayının yağını alan şahıslar, dehşet anlarını cep telefonu ile kaydettiler. Şahısların ayıyı çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan yağını satmak için vurdukları belirtildi. Görüntülerin jandarmanın eline geçmesinden sonra kimlikleri tespit edilen 6 kişiye idari para cezası kesildiği öğrenildi.
(Mustafa Kurt /İHA)
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