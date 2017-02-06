06.02.2017 16:09 Bu görüntü ona 387 TL'ye mal oldu

Niğde'de bir vatandaşın reklam panosunu binek otomobilin üzerinde taşıması ilginç görüntüler oluştururken, trafik polisleri sürücüye 387 TL ceza kesti. Niğde'de bir vatandaşın reklam panosunu binek otomobilin üzerinde taşıması ilginç görüntüler oluştururken, trafik polisleri sürücüye 387 TL ceza kesti.

Niğde-Bor yolu üzerinde seyir halinde olan Kadir Ü. yönetimindeki 51 DA 518 plakalı otomobil, üzerinde reklam panosu taşırken yol uygulaması yapan polislere yakalandı. Polis ekipleri sürücüye 'trafiği tehlikeye sokma' ve 'araç üzerine yola düşecek şekilde aşırı yükleme' yapmaktan 197 lira, muayenesi olmamasından 95 TL ve sigortası olmamasından 95 TL olmak üzere 387 TL ceza kesti. Sürücü üzerindeki reklam panosunu başka bir araç ile götürürken, polis ekipleri otomobilin sigortası yapıldıktan sonra hareket etmesine izin verdi.

(Yasin Esen / İHA)

