Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Dövizde yaşanan bu spekülasyon eski haline dönmeye devam ediyor. Bu gerçek bir yükselme değil, suni bir yükselme. 16 Nisan'dan sonra bu oynaklık daha da azalacak" dedi.

12. Dönem Akreditasyon Sertifika Töreni, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. TOBB'da düzenlenen programda konuşan Bakan Tüfenkci, hizmet ve üretimde belirli standartların sağlanmasının tarih boyunca uygulandığını belirterek, "Ahilik sistemi bunun en güzel örneklerinden biridir. Ahilikte üretimin her aşaması, belli standartlara, kurallara bağlanmıştı. İşte bu üyelere hizmet veren odalarımızın hizmetinin, belli bir standartta olması bizim için önemlidir. Bunun için harcanan çabayı, inanın sadece bir berat almak için olarak anlamayın" dedi.

Tüfenkci, oda ve borsaların kırtasiyeciliği ve bürokrasiyi azaltma noktasında çabalarına değinerek, "Türkiye'yi hızlandırmak gerekiyorsa odalar ve borsalar olarak 'bizde varız' diyorsunuz. Biz de sistemimizi tek bir noktada topluyoruz" mesajını verdi.



"BİZLER ÜRETİMİMİZİ BÜYÜTECEĞİZ, DAHA FAZLA ÜRETİP, SATACAĞIZ GİBİ DÜŞÜNMENİZ LAZIM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan istihdam seferberliğine ilişkin açıklamasını sürdüren Tüfenkci, şunları kaydetti:

"İlk veriler umut verici. Bunu sadece 'istihdamı artırmak' gibi anlamayın. Bunu 'bizler üretimimizi büyüteceğiz, daha fazla üretip, satacağız' gibi düşünmeniz lazım. 'İstihdam üzerinde ciddi yükler var, eziliyoruz' diyordunuz. Bizler de bu yükü alalım dedik. 'Siz sadece çıplak maaşı verin, gerisini biz halledelim' dedik."



"2016'YI EN AĞIR HASARLA ATLATIP 2017 YE GÜÇLÜ BİR GİRİŞ YAPTIK"

Tüfenkci, 2017 yılını yatırım yılı olarak ilan ettiklerini sözlerine ekleyerek, "Bütün badirelere rağmen, darbe girişimi, not oyunlarına rağmen, sizlerin gayreti ve desteği ile 2016'yı en ağır hasarla atlatıp 2017 ye güçlü bir giriş yaptık. İhracatımızı arttırdık" dedi. Tüfenkci, yaşanan olumsuzlara rağmen 2017 yılının iyi geçeceği mesajını verdi.

Üretenin ve ihracatçının yanında olduklarını kaydeden Tüfenkci, "Dövizde yaşanan bu spekülasyon eski haline dönmeye devam ediyor. Bu gerçek bir yükselme değil, suni bir yükselme. 16 Nisan'dan sonra bu oynaklık daha da azalacak" açıklamasında bulundu.



BANKALARA "SİCİL AFFI" ÇAĞRISI

"Sicil affı" konusuna değinen Bakan Tüfenkci, bankalara yönelik şu çağrıda bulundu:

"Sizin isteğiniz üzerine getirdik. Bunu getirirken bankalarla beraber hazırladık. Bunu onları zayıflatmayacak şekilde hayata geçirdik. Sicil affını uygulamakta çekinen bankalar olduğunu duyuyoruz. Dolayısıyla bununla ilgilide bankalar eğer bu noktada çekingen davranırlarsa, gereğini yapacağız. Bunu bankalara bir düşmanlık olarak algılamayın. Biz sözümüzde duruyoruz. Onlarında sözünde durmasını iş adamlarının, Türkiye'nin önünü açmasını istiyoruz."

16 Nisan referandum sürecine vurgu yapan Bakan Tüfenkci, "Güç millette olacak. Karar millette olacak. Bu sisteme ihtiyaç duyulması sizlerin bizlere aktardığı sorunları çözmemiz noktasında hızlanmamız gerektiği için ortaya çıktı. Hantal bir bürokrasi olduğunu söylüyordunuz. Bizim hızlanmamız lazım. Bizlerin bu hıza uyması lazım" değerlendirmesinde bulundu.



KAYSERİ TİCARET ODASI'NA AKREDİTASYON SERTİFİKASI

Oda ve borsalarda kurumsal kapasitenin artırılması ve üyelere sunulan hizmet kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla başlatılan "Akreditasyon Sistemi"ne yönelik törende Kayseri Ticaret Odası'da sertifika aldı. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, 2013 yılında yapılan TOBB akreditasyon denetiminde B sınıfına yükseldiklerini, 2016 Aralık ayında yapılan denetim ile A sınıfına yükseldiklerini kaydederek, akreditasyon sürecine ilişkin şunları söyledi:

"Biz yönetime geldiğimizde C sınıfı akreditemiz vardı. Daha sonra bunu B sınıfına çıkardık. 2016 yılı yapılan denetimle ise A sınıfına çıkarmış olduk. 3 yılda bir yapılan bir denetimleri odaların verdikleri hizmetler bakımından hem akredite olmaları ve hem de sınıflandırılmaları söz konusu. Yapılan çalışmalar neticesinde bizim A seviyesine çıkmamız. Çok onur verici. Bu konumda olmak bizi onurlandırıyor. Ama henüz en üst puanı almadık."

