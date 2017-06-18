Bu gelenek hep yaşasın

Balıkesir'in Burhaniye ilçesine bağlı Geriş Mahallesinde toplu iftar açma geleneği sürdürülüyor. Mahalledeki kadınların hazırladığı çeşit çeşit yemekler, sokağa serilen halı ve kilimlerin üzerinde kurulan yer soflarında yenirken, iftarlara çok sayıda davetli katılıyor.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesine bağlı Geriş Mahallesinde toplu iftar açma geleneği sürdürülüyor. Mahalledeki kadınların hazırladığı çeşit çeşit yemekler, sokağa serilen halı ve kilimlerin üzerinde kurulan yer soflarında yenirken, iftarlara çok sayıda davetli katılıyor.

İlçenin Geriş Mahallesinde, İvrindi ve Balya ile Çanakkale ilçelerine bağlı köylerden gelen vatandaşlar 10 yıldır toplu iftar yapma geleneklerini sürdürüyorlar. İftar yemeklerini her gün bir aile üstlenirken, iftara mahalledeki vatandaşların yanı sıra başka mahallelerden de insanlar katılıyor. Sokakta kurulan yer sofrasında yemekler yenirken, vatandaşlar bu geleneği devam ettirmeye kararlı görünüyor. Geriş mahallesindeki iftara Belediye Başkan Yardımcısı Cemal Akkılınç ile İlim Yayma Cemiyeti Burhaniye Şube Başkanı Sadrettin Küçükkaya ile yaklaşık 150 vatandaş katıldı.



"ÇOK GÜZEL BİR HAYIR ZİYAFETİ"

Toplu iftar geleneğinin birlik ve beraberliğe vesile olduğunu anlatan Başkan Yardımcısı Cemal Akkılınç, "Geriş mahallesinde, genellikle kırsal yörelerden gelen bu vatandaşlarımız yıllardır bu sokakta iftar yapmaktadırlar. Öz yaşamlarını yansıtan bu iftar sofraları, birlik beraberliğe vesile olmaktadır" dedi. İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkanı Sadrettin Küçükkaya da,"Geriş mahallesinde köylerden gelen arkadaşlar köylerdeki geleneklerini yaşatıyorlar. Bizi de davet ettiler. Davete icabetten dolayı bizde katıldık" dedi.

Halit Ceylan ise,"Manyas'tan geldim. Dünürlerim davet etti. Eski adetler eski gelenekler aynen devam ediyor. Çok güzel bir hayır ziyafeti oluyor" dedi.

Mukaddes Ceylan'da, "Kadınlar toplanıp el birliği ile yemekleri yapıyoruz. Akşam olduğu zamanda iftarda gelen misafirlere ikram ediyoruz. Bu bizim adetlerimizdendir. Böyle sürdürüp gidiyoruz" diye konuştu. Ramazan Avcı ise, "Bu akşam iftar sırası bendeydi. Biz bu adetleri devam ettiriyoruz. Komşularımıza ve akrabalarımızı davet ediyoruz. Gelenlerden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı

(Fatma Talay / İHA)