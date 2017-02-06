Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
'Bu galibiyetler bizim için değerli'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

'Bu galibiyetler bizim için değerli'

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, son aylarda iyi basketbol oynadıklarını ifade ederek, 'Bu galibiyetler bizim için çok değerli. İyi oyunumuz ve aldığımız sonuçlar bizi daha iyi yerlere taşıyacaktır' dedi.

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, son aylarda iyi basketbol oynadıklarını ifade ederek, "Bu galibiyetler bizim için çok değerli. İyi oyunumuz ve aldığımız sonuçlar bizi daha iyi yerlere taşıyacaktır" dedi.
Galatasaray Odeabank, Spor Toto Basketbol Süper Lig'in 17. haftasında evinde karşılaştığı TOFAŞ'ı 82-73 yendi. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Son aylarda iyi basketbol oynadıklarını dile getiren Ergin Ataman, "Bu galibiyetler bizim için çok değerli. Eurolegue'de de iyi maçlar oynayarak kaybettik. Ama bu iyi basketbol ve aldığımız sonuçlar bizi daha iyi yerlere taşıyacaktır. Maçın belirli bölümlerinde çok üst düzey basketbol oynadık. Zaman zaman skorun da verdiği rahatlıkla rehavete kapılıp düşüş yaşadık. Fakat maçın başından sonuna kadar iyi basketbol oynayarak güzel bir galibiyet aldık" şeklinde konuştu.
Sarı-kırmızılı basketbolcu Ege Arar ise, zaman zaman düşüş yaşasalar da rotasyona giderek iyi bir maç çıkarttıklarını belirtti.

TOFAŞ CEPHESİ
TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, takım olarak tecrübe eksikliği yaşadıklarını söyleyerek, "Bundan daha iyi oynayabilirdik. Galatasaray'ın bizden daha fazla tecrübesi olduğu bir gerçek" dedi.
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında deplasmanda Galatasaray Odeabank'a 82-73 mağlup olan TOFAŞ'da Başantrenör Orhun Ene, maç sonunda yaptığı açıklamada, "Bundan daha iyi oynayabilirdik. İkinci periyotta sayı atamadık. Tabii takımca tecrübe eksikliğimiz var. Galatasaray'ın bizden daha fazla tecrübesi olduğu bir gerçek. Oyunu baskıyla kurup onları ritimlerinden çıkartmaya çalıştık. Bazı yerlerde de başarılı da olduk. Ama kolay atışlar kaçırdık. Her şeye rağmen bizim için güzel bir maç oldu. Oyunun 40 dakikasında beraber kalarak iyi baskı kurduk. Fakat bu yüzdelerle böyle bir takımı yenmek kolay değil" ifadelerini kullandı.
TOFAŞ'ın tecrübeli oyuncusu Kaya Peker ise şöyle konuştu:
"Maçtan önce düşündüğümüz savunmayı yapamadık. onlara oyunu yönlendirmelerine izin verdik. Maçın başında kötü başladık. Sonra bir atak yapıp kafa kafaya getirdik ama maçı koparamadık. Maçı kazanmak için gerekli olan şey takımdaki herkesin eşit şekilde katkı vermesi."
(Uygar Aydın /İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
TİKKO'ya ağır darbe
Depremin bilançosu belli oldu
Pascal Nouma sessizliğini bozdu
AFAD Başkanından korkutan uyarı! Asla evlere girmeyin
FETÖ sanığı Yarbay, kritik emri kimden aldığını açıkladı
'Bu galibiyetler bizim için değerli'
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Valilik az önce duyurdu! İkinci bir emre kadar yasak!
Valilik az önce duyurdu! İkinci bir emre kadar yasak!
Genar'ın referandum anketi
Genar'ın referandum anketi
Kardak'ta hareketli dakikalar bu anons yapıldı
Kardak'ta hareketli dakikalar bu anons yapıldı
Van Persie'den olay hareket
Van Persie'den olay hareket
THY ve Halkbank'taki kamu payları da Varlık Fonu'na devredildi
THY ve Halkbank'taki kamu payları da Varlık Fonu'na devredildi
Numan Kurtulmuş'tan Ahmet Türk'e: Çok geç
Numan Kurtulmuş'tan Ahmet Türk'e: Çok geç
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
TİKKO'ya ağır darbe
TİKKO'ya ağır darbe
Depremin bilançosu belli oldu
Depremin bilançosu belli oldu
Pascal Nouma sessizliğini bozdu
Pascal Nouma sessizliğini bozdu
AFAD Başkanından korkutan uyarı! Asla evlere girmeyin
AFAD Başkanından korkutan uyarı! Asla evlere girmeyin
FETÖ sanığı Yarbay, kritik emri kimden aldığını açıkladı
FETÖ sanığı Yarbay, kritik emri kimden aldığını açıkladı
'Bu galibiyetler bizim için değerli'
'Bu galibiyetler bizim için değerli'
Mezarlıktan cephanelik çıktı
Mezarlıktan cephanelik çıktı
Korkutan fabrika yangını: 5 işçi zehirlendi
Korkutan fabrika yangını: 5 işçi zehirlendi
Gri listede aranıyordu! O terörist kıskıvrak yakalandı
Gri listede aranıyordu! O terörist kıskıvrak yakalandı
İçişleri Bakanı Soylu'nun acı günü
İçişleri Bakanı Soylu'nun acı günü
Aslan, TOFAŞ'ı kolay avladı
Aslan, TOFAŞ'ı kolay avladı
'Türk halkına tarihinde ilk defa...'
'Türk halkına tarihinde ilk defa...'

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English