Bu fotoğraflara beğeni yağdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel fotoğrafları, sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel fotoğrafları, sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi Instagram ve Facebook hesaplarından özel fotoğraflar paylaştı. Cumhurbaşkanlığı Tarabya Yerleşkesinde İstanbul Boğazı manzarası eşliğinde çekilen fotoğraflar, Instagram ve Facebook üzerinden binlerce beğeni ve yorum aldı. (Derya Yetim / İHA)
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