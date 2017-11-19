19.11.2017 14:40 Bu fotoğraf yamaç paraşütünden çekildi

Paraşütçü Hamdi Gedik'in Fethiye'deki yamaç paraşütü atlayışında kaydettiği renkli görüntüler izleyenleri adeta büyüledi. Paraşütçü Hamdi Gedik'in Fethiye'deki yamaç paraşütü atlayışında kaydettiği renkli görüntüler izleyenleri adeta büyüledi.

Bin 900 metre yükseklikteki Babadağ'dan uçan Hamdi Gedik, keyfini çıkarttığı manzarayı kayıt altına aldı. Güzel görüntülerin oluştuğu kayıtları izleyenler, paraşütü kendilerinin kullandığı hissiyatına kapılıyor. Eskişehir'de de birçok uçuş gerçekleştiren başarılı paraşütçü Gedik, yaklaşık 1 saat süren uçuşu anlattı. Herkesin paraşütü denemesinin gerektiğini kaydeden Gedik, "Güneşli güzel bir havada bulutlarla tanışarak onları hissederek deniz üstüne geldim. Eşi benzeri olmayan mükemmel bir manzara eşliğinde büyülenmiş bir halde uçuşuma devam ettim. Yaklaşık 1 saat süren uçuşumda hissettiklerimi cümlelerle anlatamam. Herkesin yaşaması gereken bir deneyim. Gerek akrobasi hareketlerinin denenmesi, gerek uçuş ve acil durum eğitimleri için tepe rakımı ve denize yakınlığı sebebiyle, bir çok ülke sporcularının da tercih yer olan Fethiye Babadağ'dan uçma keyfini herkes tatmalı" dedi.



