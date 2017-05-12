Bu fabrika 'beğeni' satıyor

Çin'de bulunan 'tık fabrikası' ücret karşılığında takipçi ve beğeni satışı yapıyor.

Çin'de bulunan 'tık fabrikası' ücret karşılığında takipçi ve beğeni satışı yapıyor.

10 bini aşkın telefonun aynı anda beğeni ve takip yaptığı 'sahte tık' fabrikası, takipçi sayınızı saniyeler içinde binli rakamlara çıkarabiliyor. Çin'deki tık fabrikasından çekilen görüntülerde, tüm sosyal medya hesapları ücret karşılığında beğeniliyor ya da takip ediliyor. Bununla da kalmayan fabrika, isteğe göre, mobil uygulamaları beğenerek, arama listelerinde üst sıralara çıkarıyor. Tık fabrikasının müşterileri arasında ünlüler de var büyük teknoloji şirketleri de. Onlarca çalışanın telefonları yönettiği fabrika'da, Bin İnstagram takipçisi 12 Dolara satılırken Bin Twitter takipçisi 10 Dolardan satış buluyor.

(İdris Altun / İHA)