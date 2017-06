'Bu en büyük gurur levhamızdır'

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Türkiye'nin 2015 yılında acil ve insani yardımlarda 3.2 milyar dolarla ikinci büyük donör, acil ve insani yardımların milli gelire oranında ise 0.37'lik oranla en cömert ülke olduğunu ve bununla gurur duyduklarını söyledi.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu AB Komiseri Christos Stylianides ile ortak basın toplantısı düzenledi. Konuşmasına, İran'da düzenlenen terör saldırılarını kınayarak başlayan Bakan Çelik, "Bu saldırılarda hayatını kaybedenlere taziyelerimizi sunuyoruz. Teröre karşı üzerimize düşeni yapmaya ve bu konudaki dayanışmayı sürdürmeye kararlı olduğumuzu ifade ediyoruz" dedi.

İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu AB Komiseri Stylianides ile çok yakın bir dostluklarının olduğuna dikkat çeken Çelik, konuşmasına şöyle devam etti:

"Kendisiyle çok yakın bir ilişkimiz var. Kendisini bakanlığımızda bir kere daha görmekten memnuniyet duyuyorum. Sayın Komiser, bu yürüttüğü görevi sadece bir iş olarak yapmıyor. Bu göreve kendisini adamış bir insan, bu değerlere inanan bir insan. Dolayısıyla bunu insanlığa katkı, insanlığa karşı vazifemizi yerine getirmek olarak görüyor. Entelektüel olarak, dünya görüşü açısından da insani yardım meselesinde son derece saygıdeğer bir isim. Kendisiyle her konuda çok açık bir diyaloğumuz ve güçlü bir iş birliğimiz var. Kendisiyle yürüttüğümüz iş birliğinden, kendisinin bu yaklaşımından büyük bir memnuniyetimiz var. Yaptığımız işin sadece işimiz gereği yapılması gereken bir iş olmadığını, insanlığa karşı bir vazifemiz olduğunu, bunun insan olmanın gereği olarak yapılması gereken bir iş olduğunu her zaman altını çizerek yapmaya devam ediyoruz."



"İNSANLIK BUGÜN BÜYÜK SINAMALARLA KARŞI KARŞIYA"

"İnsani yardım konusunda beraberce çok şey yapıyoruz" diyen Çelik, "Türkiye'nin yaptığı çok şey var. Bu konu yine 25 Mayıs'ta da Sayın Cumhurbaşkanımızın Brüksel'de AB Konsey Başkanı ve Avrupa Komisyonu Başkanı ile yaptığı görüşmelerde de gündeme geldi. Bu görüşmeler çerçevesinde Türkiye'nin bu yaklaşımının bir kere daha altı çizildi ve Türkiye'ye AB kurumlarının daha çok katkı sağlaması için önümüzdeki dönemde daha hızlı çalışmalar yapılmasına karar verildi. Bugün savaşların, doğal afetlerin ve salgın hastalıkların yol açtığı krizler tüm insanlığın huzurunu ve ortak geleceğini hedef alıyor. İnsanlık bugün büyük sınamalarla karşı karşıya. Türkiye, şu ana kadar yaptıklarıyla ve bundan sonra yapacaklarıyla bu krizlerle başa çıkmada büyük çaba gösteriyor. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız, büyükelçilere verilen iftarda şu ifadeyi kullandı: 'Bütün dünyayı mültecilere, özellikle Suriyeli mültecilere yardımcı olmaya çağırıyoruz ama hiç kimse yardım etmese bile, biz tek başımıza kalsak bile Türkiye olarak bu mazlum insanlara sahip çıkmaya devam edeceğiz.' Tabi ki bu misyonumuzu yerine getirirken değerli dostumuz gibi dostlarımızla dayanışma içinde bu çalışmaları yapmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.



"İHTİYAÇ SAHİPLERİNE, MİLLETİMİZİN CÖMERT YAKLAŞIMI İLE GÖSTERDİĞİ İLGİ EN BÜYÜK GURUR LEVHALARIMIZDAN BİRİDİR"

Çelik, hiçbir zaman ihtiyaç duyan insanlara el uzatmaktan geri durmadıklarını söyleyerek, "Doğal afetler, savaş, yoksulluk, toplumsal çatışmalar nedeniyle zor durumda kalanlara karşı her zaman hassas bir şekilde yaklaşıyoruz. Birçok ülkede yürütülen insani yardım çalışmalarını desteklemeye devam ediyoruz. Bir seferde en fazla ülkenin katılım sağladığı Birleşmiş Milletler Merkezi New York dışında yapılan en büyük zirve unvanını alan ve tarihte ilk kez düzenlenen Dünya İnsani Zirvesi geçen sene İstanbul'da gerçekleşti. Bu zirve ile birlikte İstanbul'dan dünyaya bu mesajı verdik. Bütün mazlumlara, evini yurdunu kaybetmişlere; 'Yalnız değilsiniz, biz varız ve size her alanda, her koşulda sahip çıkmaya devam edeceğiz' mesajını verdik. Bu zirve, Türkiye'nin tarihinden ve kültüründen kaynaklanan güçlü geleneğini ve insani yardım konusuna verdiği önemi bir kez daha gözler önüne sermiştir. Buna ilaveten Türkiye 2015 yılında acil ve insani yardımlarda 3.2 milyar dolar yardım ile ikinci büyük donör, acil ve insani yardımların milli gelire oranında ise 0.37'lik oran ile en cömert ülke olmuştur. Bununla gurur duyuyoruz. Ülkemizin ihtiyaç sahiplerine, milletimizin cömert yaklaşımı ile gösterdiği bu ilgi en büyük gurur levhalarımızdan bir tanesidir. Türkiye tarafından kararlılıkla atılan adımlar her geçen gün nicelik ve nitelik bakımından çeşitlenerek artmaktadır. Bu yardımların sadece kriz dönemleriyle sınırlandırılmayıp önümüzdeki dönemde düzenli olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya devam edilmesi ön görülmektedir. Bütün bu gayretlere rağmen içinde bulunduğumuz sistem, insanlığın acil sorunları karşısında yetersiz kalmaktadır. Bütün insanlığı tehdit etmekte olan sorunların çözümü için herkesin elini taşın altına koyması önem arz etmektedir" açıklamasında bulundu.