19.11.2017 14:46 Bu elma sadece Posof'ta yetişiyor

Türkiye'de sadece Ardahan'ın Posof ilçesinde yetişen içi de dışı da kırmızı elma tescillenecek. Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), kırmızı elmaya coğrafi işaret belgesi almak için başvuru yaptı. Türkiye'de sadece Ardahan'ın Posof ilçesinde yetişen içi de dışı da kırmızı elma tescillenecek. Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), kırmızı elmaya coğrafi işaret belgesi almak için başvuru yaptı.

ATSO Başkanı Çetin Demirci, Ardahan bölgesinde yetiştirilen 26 farklı elma çeşidinden biri olan içi kırmızı elmayı tescillemek istediklerini bunun içinde Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruda bulunduklarını söyledi. Demirci, "İlimizin ekolojik olarak el değmemiş olması, Posof'un mikro klima iklime sahip olmasından dolayı 26 çeşit elma türü yetiştirilmektedir. Yapılan tahliller sonucunda bu türlerden en önemlisi ve ekonomik değer oluşturacak elma çeşidi içi de dışı da kırmızı olan elma yönünde. İlimizin ve ilçemizin ekonomisine katkıda bulunmak için Ardahan Ticaret Odası olarak, Posof Belediyesiyle ortaklaşa ürünün coğrafi işaret belgesini alma çalışmasını başlattık. Ürünümüz Posof adıyla ilimizi ve ilçemizi dünyaya tanıtacak" dedi.



"DİĞER ELMALARDAN FARKLI"

ATSO Başkanı Çetin Demirci, bu elmanın diğer elmalardan farklı olarak etinde de antosiyanin olduğunu ifade ederek, "Bu elma yörede hastalıklar için de kullanılıyor. Şeker hastalığı için kullanıldığı biliniyor. Bronşit ve öksürük için kullanıldığı biliniyor. Anti oksidin yönünden çok zengin olduğu biliniyor. Özellikleri olmadan coğrafi işaret alamıyorsunuz, yani bir özelliği var. Amino asitler yönünden, folik asit yönünden, antioksidan yönünden zengin bir meyve ve dünyadaki diğer elmalardan farklı. O yüzden coğrafi işaret başvurusunda bulunuyoruz. Bu elmanın diğer elmalardan farkı ise etinde de antosiyanin var. Yani diğer elmaların kabuğunda olan antosiyanin bu elmanın etinde de var. Zaten hastalığa iyi gelmesinin sebebi de antosiyanin elmanın etinde de olması" diye konuştu.

Türkiye'de sadece Posof İlçe merkezi, Türkgözü, Armutveren, Kumlukoz köylerinde yetişen ve ilgisizlik nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan içi de dışı gibi kırmızı elma için birçok alanda çalışma başlatıldı. Posof Belediyesi kırmızı elma türünün varlığını sürdürebilmesi için elma fidan üretim çalışmaları başlattı.



"BÖLGEMİZE HAS BİR ÜRÜN"

Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar, "İçi ve dışı kırmızı elmamız Posof ilçe merkezimiz ve özellikle Savahil bölgesi dediğimiz Türkgözü hattında yetişmektedir. Türkiye'nin birçok bölgesine buradan fidan götürülmesine rağmen gittikleri bölgelerden maalesef buradaki özelliklerini vermemiştir. Ve bu oluşum sağlanamamıştır. Tamamen bölgemize ve ilçemize has bir üründür. İçi kırmızı elmamızın tahlilleri yapılmıştır. İnsan sağlığında ve bir takım hastalıklarda bazı özellikleri ile ön plana çıkan bir ürün haline gelmiştir. Dolayısıyla biz de Posof Belediyesi olarak, Ardahan Ticaret Odasıyla beraber elmamızın coğrafi işaretini almak için de çalışmalar başlatmış bulunmaktayız. Coğrafi işaret belgesini de halledip ürünümüzü Türkiye ve Dünya piyasasına tanıtmak için ilk adımı atmış olduk" şeklinde konuştu.

(Olgun Yıldız / İHA)

