'Bu eli kanlı katiller kendilerini bekleyen acı akıbetten kurtulamayacaklar'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu eli kanlı katillerin hiçbirisi kendilerini bekleyen acı akıbetten kurtulamayacaklar. Mahkemelerde yaptıkları ahlaksızlıkların, cezaevlerinde çürürken onlara hiçbir faydası olmayacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emniyet ve Jandarma personeliyle birlikte Özel Harekat Daire Başkanlığında iftar yaptı. Konuşmasının başında şehitlere rahmet dileyerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin ve milletimizin istiklali ve istikbali için, huzuru esenliği için görev yaparken hayatlarını kaybetmiş şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 15 Temmuz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bulunduğumuz bu yer gazi bir mekandır. Malum 15 Temmuz'da burası FETÖ ihanet çetesinin ruhunu 1 dolara satmış, şeytana satmış mensupları tarafından bombalandı. Burada 56 şehidimiz var. Ekmeğini yediğini devletin uçaklarını, silahlarını çalarak milletin üzerine bomba yağdıran hainler 249 kardeşimizi o gece şehit ettiler. 2 bin 193 gazimiz var. Sadece Gölbaşı Özel Hareket Daire Başkanlığına yapılan F-16 saldırılarında çeşitli rütbelerden kardeşlerimizi kaybettik. 27 tane de gazimiz var. FETÖ'cü hainlerin buraya attıkları 650 kiloluk helyum bombası PKK operasyonlarında dahi kullanılmayan, tahrip gücü o derece yüksek bir bomba. Eli kanlı katillerin mahkemelerini sizlerde izliyorsunuz, sergiledikleri pişkinlikler, edepsizlikler, arsızlıklar, yaptıkları işi bir anlık cinnet ile aldatılmış ile değil, taammüden gerçekleştirdiklerini bir kez daha ortaya koyuyor. Kendilerini istedikleri kadar rüyalarla, kulaklarına fısıldanan tarihlerle, verilen sözlerle aldatsınlar. Hepsi beyhude. Milletimizin, özellikle de şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin gönülleri ferah olsun. Ben başdanışmanlarımın tamamıyla duruşmaları takip ediyorum. Gün be gün raporlarını alıyorum. Bu eli kanlı katillerin hiçbirisi kendilerini bekleyen acı akıbetten kurtulamayacaklar. Mahkemelerde yaptıkları ahlaksızlıkların, cezaevlerinde çürürken onlara hiçbir faydası olmayacaktır. Şayet cezalarını tamamlayıp dışarıya çıkanlar olursa zaten milletimiz sokakta her gördüğünde onlara gereken cezayı verecektir. Onların yüzlerine tükürecekler ve milletin tükürüğünde boğulacaktır. İhanetlerinin bedelini ödeyen tek bir FETÖ'cü kalmayana kadar mücadelemiz sürecektir" diye konuştu.



"KISKANIYORLAR SİZİ, BU TOPRAKLARI KISKANIYORLAR"

Anadolu'nun Türklere bahşedilmiş bir vatan olmadığını söyleyen Erdoğan, "Biz bu toprakları kanlarımız ve alın terimizle sulayarak kendimize vatan yaptık. Vatanımızın bin yıl önce hangi fedakarlıklarla kazandıysak, bu günde aynı şekilde koruyoruz. Bugün de adları farklı da olsa hepsinin amacı özgürlüğümüze, değerlerimize, geleceğimize kast etmek olan terör örgütlerine karşı yine kanımızla ve alın terimizle mücadelemizi veriyoruz. İç güvenlik harekatlarında görev alan siz değerli kardeşlerim, bu mücadelenin en ön saflarında bulunuyorsunuz. Sadece son 2 yılda 932 şehidimiz, 4 bin 885 gazimiz var. Ülkemizde toprağını kahramanların beklediği şehitler tepesi boş kalmıyor. Semalarında dalgalanan ay yıldızlı bayrağı ve her karışında yankılanan ezanları ile bu vatan, uğrunda canından vazgeçmeyi göze alanlar bulduğu sürece bizimdir. Bizim bu ülkeden başka vatanımız yok. Birilerinin başları sıkıştığında Pennsylvania'ya, Almanya'ya kaçabilirler, değişik ülkelere kaçabilirler. Onların oralarda gizli vatanları olabilir, Yunanistan'a kaçabilirler. Ama bizim öyle bir toprağımız yok. Bizim varsa yoksa 780 bin kilometre karelik bu topraklarımız var. 15 Temmuz'da öz yurdumuzda parya durumuna düşmektense aslanlar gibi mücadele edip, adam gibi ölmeyi tercih ettik, edeceğiz. Eğer ülkemize, devletimize sahip çıkmazsak neler olacağını çevremizde yaşananlara baktığımızda görüyoruz. Üzerimizde oynananlar oyunlar bitmeyecek. Çünkü Türkiye her geçen gün daha güçlü hale geliyor. Kıskanıyorlar sizi, bu toprakları kıskanıyorlar. Kimi zaman sağıcı-solcu, kimi zaman Alevi-Sünni dediler, kimi zaman ilerici-gerici dediler, kimi zaman Türk-Kürt dediler ama hep milletimizi bölmeye çalıştılar. Doğrudan vatanımıza saldıranların akıbetlerini bildikleri için tüm güçlerini milletimizin arasında fitne çıkartmaya harcadılar. Milletimizi bölmeden, vatanımızı parçalayamayacaklarını bilenler kendilerince buldukları küçük çatlakları derin uçurumlara dönüştürmeye çalıştılar. Milletimiz derin feraseti ile oyunların hiç birisine gelmedi" şeklinde konuştu.



"BÜTÜN ORUÇ TUTANLARIN DUALARIYLA İNŞALLAH ÜLKEMİZ VE MİLLETİMİZ PAYİDAR OLACAKTIR"

İftar programında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yükümüz ağır, sorumluluğumuz büyüktür. Sizlere güveniyoruz. Mazlumların duası ve Cenabı-Hak bizlerle beraberdir. Allah sizleri korusun ve muhafaza etsin. Sayın cumhurbaşkanım, buradaki arkadaşlarımız zatı devletlerinizin evlatlarıdır. Bu evlatlar bugün büyük bir mücadele ortaya koyuyorlar. Oruçlu ağızların ve mazlumların duası Cenabı Allah'ın katında makbuldür. Bütün oruç tutanların dualarıyla inşallah ülkemiz ve milletimiz payidar olacaktır" dedi.

