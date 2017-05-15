Bu da veresiye aşk defteri

Antalya'da 62 yaşındaki Nasuf Özer, komşusu olan bir kadın tarafından evlenme vaadiyle 130 bin lira dolandırıldığını iddia etti. Tarlasını satıp ayrı zamanlarda verdiği paraları tek tek veresiye defterine işleyen Özer, verdiği borç için de senetler düzenledi.

Antalya'da 62 yaşındaki Nasuf Özer, komşusu olan bir kadın tarafından evlenme vaadiyle 130 bin lira dolandırıldığını iddia etti. Tarlasını satıp ayrı zamanlarda verdiği paraları tek tek veresiye defterine işleyen Özer, verdiği borç için de senetler düzenledi.

Özer, evliliğin bir türlü gerçekleşmemesi üzerine para vermeyi kesince, bacakları ve karnından bıçaklandı. 130 bin TL para ve 3 bıçak darbesine rağmen kendisini dolandırdığını iddia ettiği kadına seslenen Özer, 'Lütfen ya para mı ver ya da geri gel' diyerek gözyaşı döktü

Antalya'nın Kepez ilçesi Göçerler Mahallesi'nde yaşayan 62 yaşındaki Nasuh Özer'in 3 yıl önce vefat eden eşi Hacer Özer, 15 yıl önce aynı mahallede oturan E. Ş. İle tanıştı. Evli olan E. Ş., iddialara göre kocasının çalışmadığı ve içki içtiği gerekçesiyle borçlandıklarını ve borç paraya ihtiyacı olduklarını Nasuh Özer'in eşine anlatmaya başladı. Bunun üzerine Nasuf Özer, E. Ş.'ye yardım etmeye başladı. Verdiği tüm paraları defterine işleyen Özer, yaptığı her ödeme için de senet düzenledi. Aradan geçen 12 yılın ardından E. Ş., 3 yıl önce eşinin vefatıyla yalnız yaşamaya başlayan Nasuf Özer'e yine iddialara göre eşinden ayrıldığını ve kendisiyle evlenmek istediğini söyledi. Bu talebi olumlu karşılayan Özer, kendisinden para istemeye devam eden Ş.'ye tarlasını da satarak 3 yıl boyunca para vermeye devam etti. Toplamda 15 yıl boyunca verdiği 130 bin lirayı gün gün defterine yazan Özer, bu borçlar için de senet yapmayı ihmal etmedi. İlerleyen zamanda evlilik vaadiyle kandırıldığını anlamaya başlayan Özer, iddialara göre 15 Kasım 2016 tarihinde Ş'nin tekrar para isteğine 'yok' cevabı verince, Ş. sinirlenerek Özer'i bacağından ve karnından bıçakladı.



TEK TEK DEFTERE YAZDI

Olayın ardından savcılığa şikayette bulunduğunu söyleyen Nasuh Özer, yıllarca süren veresiye serüvenini şu sözlerle anlattı:

"15 senedir tanıyorum. Komşumdu. Hanımın arkadaşıydı gelip gidiyordu. Bu arada sırada ağlardı hanıma karşı. 'Kocam bakmıyor, içki içiyor, kumar oynuyor' diye. Biz de para veriyorduk rahmetli eşimle. Benim eşim öldükten sonra, 'benim kızım var Varsak'ta oturuyor, o da borçta, kurtaralım' dedi. Damadının da borçları vardı. Ben de verdim. 'Parayı nasıl vereceğim' deyince, ben de 'deftere yazarız, imzaları atarız' dedim. Daha sonra bu kocasını bırakacağını ve benimle evleneceğini söyledi. 'Arkamdan vurursun, o yüzden senet alacağım' dedim, kabul etti. Bana eşinden ayrıldığını söyledi. Gittik, resimleri çekindik ve aşk yaşamaya başladık"



"BACAKLARIMDAN VE KARNIMDAN BIÇAKLADI"

Evlilik planlarının ardından köydeki yerlerini satmaya başladığını belirten Özer, ilerleyen zaman içerisinde evliliğin ertelenmesi üzerine şüphelendiğini söyledi. Toplamda 130 bin lira para verdiğini belirten Özer, "O paraların bankada olduğunu biliyordu. Kızının kredi borçlarına yardım ettim, damadının borçlarına yardım ettim. 130 bin lira para verdim. Bir daha para istedi, ben de vermeyince 'senin paran var, vermen gerekiyor' diye tartışmaya başladık. Sinirlendi, mutfaktan bıçağı alıp sol ve sağ bacağıma bir de karnıma soktu" dedi.



'SENİN GİBİ ZENGİN BİR ENAYİ BULURSAM PARANI VERECEĞİM'

Daha sonra kendisini bıçakladığı için şikayetçi olduğunu anlatan Özer, "Davadan vazgeçmem için aradı. Ben de vazgeçmeyeceğimi söyledim. Kocasıyla birlikte ölümle tehdit etmeye başladı. Yine arıyor, davadan vazgeç, ben paranı vereceğim senin' diyor. Af edersin 'senin gibi zengin enayi bir adam bulursam, aldatıp vereceğim' dedi. Ben başkalarının da canının yansın istemiyorum" diye konuştu.



"YA PARAMI VER, YA EVLEN BENİMLE"

E.Ş'nin dolandırma iddiasıyla ilgili mahkemede suçlamaları kabul etmediğini belirten Özer, kendisinde Ş.'nin para aldığına dair gerekli delillerinin olduğunu söyledi. Bıçaklama olayından dolayı da ayrı bir dava açtığını ifade eden Özer, "Rica ediyorum ya para mı ver, ya da benimle evlen' diyerek, kendisini dolandırdığını iddia ettiği E. Ş'ye yeşil ışık yaktı.

(Suat Metin - Harun Erdoğdu / İHA)