Bu da şofben faresi

Kahramanmaraş'ta sıfır dairelerin şofbenlerini, süpürgelerini ve mangallarını çalan hırsız tutuklandı.
Kahramanmaraş'ta sıfır dairelerin şofbenlerini, süpürgelerini ve mangallarını çalan hırsız tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince takibe alınan Mustafa Ö. isimli şahıs Şeyh Adil Mahallesi'nde yakalandı. Emniyete götürülüp gözaltına alınan şüpheli sorgusunda; hırsızlık olaylarına karıştığını itiraf etti. İfadesine göre iki ayrı adreste yapılan aramalarda çalınan elektrikli şofben, elektrikli süpürge ve elektrikli mangallar ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. (Çağrı Solak - Muhammet Özer /İHA)
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