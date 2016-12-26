Bu da 'Notvivor'

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Ordu Üniversitesi (ODÜ) Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksek Okulu (BESYO) öğrencileri 'rekreasyon' dersi sınavında başarılı olabilmek için 'Survivor' parkuru hazırlayarak yarışma düzenledi.

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksek Okulu (BESYO) öğrencileri 'rekreasyon' dersi sınavında başarılı olabilmek için 'Survivor' parkuru hazırlayarak yarışma düzenledi.

Ordu Üniversite BESYO Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencileri her yıl rekreasyon dersi kapsamında farklı etkinlikler düzenleyerek dersi geçmenin yanı sıra eğlenceli organizasyonlara imza atıyor. Hazırlanan organizasyonlarla spor yöneticiliği öğrencilerinin organizasyon düzenleme yetenekleri geliştiriliyor.

Ders kapsamında BESYO Spor Yöneticiliği 4. sınıf öğrencisi Halil Can Eskiçırak tarafından 'Survivor' yarışması düzenlendi. Yarışma okul genelinde duyulunca katılımda oldukça fazla oldu. Ordu Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen 'ODÜ Survivor' yarışmasına 150 öğrencinin oluşturduğu 32 takım katıldı. Çeşitli engellerin bulunduğu parkurda kıyasıya bir rekabet ortaya konulurken yarışma renkli görüntülere sahne oldu.

"İnşallah yüksek not alırım"

Yarışmanın organizatörlüğünü yapan ve hocasından en iyi notu almaya çalışan Ordu Üniversitesi Spor Yöneticiliği 4. sınıf öğrencisi Halil Can Eskiçırak yaptığı açıklamada, sevilen bir yarışmayı ekranlarda ilgiyle izlendiğini ve o formatı üniversitede gerçekleştirmek için yarışmayı düzenlediğini söyledi. Yarışmada zihinsel ve bedensel parkurlar bulunduğunu dile getiren Eskiçırak, "Öğrenci arkadaşlarımla bunu paylaştım, onlardan da olumlu görüşler aldım. Türkiye'de de bunun bir ilk olduğunu biliyordum. Gerekli araştırmalarını da yaptım. Bu şekilde bir organizasyon ortaya çıktı. Bu organizasyonu rekreasyon dersi kapsamında yapılmaktadır. Hocalarımızın bize spor organizasyonu yapmamız yönünde bir temennisi oldu. Umarım organizasyon başarılı geçer, hocalarımız da yüksek not verirler" dedi.

"Katılmayı çok istemiştim"

Kendisinin de 'Survivor' hayranı olduğunu daha önceleri de başvuruda bulunduğunu ifade eden Eskiçırak, "Herkesin televizyonda izlerken bu yarışmaya katılma isteği vardır. Biz de BESYO öğrencisi olduğumuz için bu tür sportif aktiviteler çok hoşumuza gidiyor. Daha önce bir çok kez başvurmayı düşündüm ama nasip bugüneymiş. Başvuru yapamadık ama yarışmasını düzenlemek nasip oldu" diye konuştu.

Erdoğan: "Organizasyon hazırlama yetenekleri gelişiyor"

Programda konuşan BESYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ercüment Erdoğan ise öğrencilerin dönem dönem değişik ve eğlenceli organizasyonlara imza attığını belirtti. Yapılan etkinlik ile öğrencilerin organizasyon hazırlama yeteneklerinin geliştiğini aktaran Erdoğan, "Organizasyonu spor yöneticiliği 4. sınıf öğrencileri düzenledi. Yönetim bilimi okuyan öğrenciler bir organizasyonu nasıl kurgulayabilirler, organizasyon şeması içerisinde nasıl hareket edilir tüm aşamalarıyla birlikte tecrübe etmek için düzenlenen çeşitli rekreatif etkinliklerden bir tanesi. Buradaki amaç spor yöneticiliği okuyan öğrencilerin organizasyon nasıl hazırlanır, nasıl düzenlenir birebir kendilerinin yaşayıp görmeleri için düzenlenen bir etkinliktir" şeklinde konuştu.
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