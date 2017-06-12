Bu da küre halı

Meraklı Botanikçi Profesör geliştirdiği özel tezgahta küre şeklinde halı üretmeyi başardı.

Meraklı Botanikçi Profesör geliştirdiği özel tezgahta küre şeklinde halı üretmeyi başardı.

Sivas'ta yaşayan Botanikçi Profesör Yener Okatan, öğrenci olduğu 60'lı yıllarda kafasında canlandırdığı küre halı düşüncesini hayata geçirdi. Okatan 2000 yıllarda geliştirmeye başladığı özel bir dokuma tezgahı ile 2007 yılında ilk küre halıyı dokumayı başardı ve patentini aldı. Dünya motifli küre şeklinde dokuduğu halıların yaygınlaşması için Sivas Halk Eğitim Merkezi ile iş birliğine gitti. Şimdi 10 kursiyer özel tezgahlarda küre halı dokuyor.



ÖZEL TEZGAHLARDA DOKUNUYOR

İlginç fikri ile ilgili açıklama yapan Okatan, "İlk önce Türkiye'nin fiziki haritasının harita üzerine işlenip işlenemeyeceğini düşündüm. Dağlar yüksek kırpılmış, ovalar alçak kırpılmış şekilde. Bu fikrimi bir halıcı arkadaşım ile paylaştım. O halılardan çok var deyince bende vazgeçtim. Farklı bir şey yapmak istedim. Bende küre şeklinde dünya halısı yapmaya karar verdim. Önce tezgahını geliştirdim. Halk Eğitim Merkezi ile irtibat kurarak geliştirdiğim tezgahı gösterip üretim yapmalarını istedim. Sağ olsunlar bu imkanı tanıdılar. Şimdi burada öğrenciler küre halı dokumacılığını öğreniyorlar" dedi.



İLK HALIYI 2007 YILINDA DOKUDU

İlk küre halıyı 2007 yılında dokuduğunu söyleyen Okatan, "Ben ilk halıyı 2007 yılında dokudum. Şimdi o halı, halı müzesinde sergilenecek. Tezgahı ile birlikte onu müzeye koyduk. Ben halıcı olmadığım için elimden geldiği kadar dokudum. Ancak bundan sonra dokumacı hanımlar çok daha güzel dokuyacak ve bunu dünyaya Sivas ürünü olarak tanıtacağız" diye konuştu.

Kursiyer Naife Kip ise küre halı dokumacılığının zevkli olduğunu belirterek, "Bir aydır küre halı dokuyorum. Çok zevkli. Tavsiye ederim. Halıda desen kullanmıyoruz. Dünya küresinin üzerindeki renklere göre ilmek atıp kesiyoruz" şeklinde konuştu.

(Veysel Korkmaz - Onur Erden /İHA)