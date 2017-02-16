16.02.2017 14:52 Bu da kuaför 'Nusret'

Yalovalı kuaför, bir bayanın saçını yıkarken yaptığı Nusret taklidi ile kelimenin tam anlamıyla fenomen oldu. Yalovalı kuaför, bir bayanın saçını yıkarken yaptığı Nusret taklidi ile kelimenin tam anlamıyla fenomen oldu.

Yalova'da bayan kuaförlüğü yapan Atakan Şentürk, son günlerin fenomen ismi Nusret'i taklit ettiği videosunu sosyal paylaşım sitesinde paylaştı. Çok sayıda kişinin izlediği videoda Nusret'in efsane hareketleriyle bayanların saçını yıkayan kuaför izleyenleri gülmekten kırdı geçirdi. Videoyu çeken kişi ve saçları yıkanan müşteri de kendilerini tutamayarak yaşananlara güldü.

(Saim Çotuk / İHA)

