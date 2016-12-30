30.12.2016 12:00 Bu da kardan cami

Bilecik'te etkili olan kar yağışını eğlenceye dönüştüren üniversite öğrencilerinin yaptığı kardan cami görenleri hayrete düşürüyor. Bilecik'te etkili olan kar yağışını eğlenceye dönüştüren üniversite öğrencilerinin yaptığı kardan cami görenleri hayrete düşürüyor.



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 3 öğrenci, 5 saat uğraş sonunda kardan devasa bir cami yaptılar. Hürriyet mahallesindeki Kapalı Pazar mevkiindeki yolun kenarına, görülmeye alışık olunan kardan adamın dışında yapılan yaklaşık 1 buçuk metre yükseklikteki kardan caminin üzerine bir de vatandaşlar tarafından Türk Bayrağı dikildi. İki kişinin oturarak rahatlıkla içine girebildiği minareleri olan cami, mahalle sakinlerinin ilgi odağı olurken vatandaşlar hatıra resmi çektirerek anı ölümsüzleştirdiler.



Yakında oturan bir çevre sakini, bir kağıt üzerine proje mühendisi Kadir T., şantiye şefi Arif G. müteahhit Ahmet Ş. yazarak imzalarını atmayı unutmayan üniversite öğrencilerinin, sabaha kadar yaptıkları kardan cami başında nöbet bekledikleri söyledi.



Kardan camiyi gören vatandaşlar ise yapıyı yakından incelerken, içine girerek ve caminin dışında selfie çektiriyorlar.

