Bu da kararsız hırsız !

İstanbul Esenler'de bir markette yaşanan hırsızlık saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Markete nasıl gireceklerine karar veremeyen hırsızlar ilginç görüntüler oluşturdu.

İstanbul Esenler'de bir markette yaşanan hırsızlık saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Markete nasıl gireceklerine karar veremeyen hırsızlar ilginç görüntüler oluşturdu.

Olay geçtiğimiz gün sabaha karşı Esenler'de yaşandı. Sabaha karşı 05:00 sıralarında marketin önüne gelen hırsızlar ilk önce marketin kilidini kırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Daha sonra bir süre kendi aralarında konuşan hırsızlar camı kırmaya çalıştı. Demir bir çubukla cama vuran hırsızlardan bir tanesi yine başarılı olamadı. Bu sırada bir diğer hırsız camı tekmeleyerek kırdı ve içeri girdi. Markette bulunan yazar kasa ve sigaraları alan hırsızlar yan tarafta bulunan iş yerinde ki vatandaşların dışarı çıkmasıyla geldikleri araçla kaçarak kayıplara karıştı. Yaşanan bu anlar ise iş yerinde bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde hırsızlar marketin önüne bir araçla geliyor. Yüzlerini kapatan hırsızlar daha sonra kapının kilidini kırmaya çalışıyor ancak başarılı olamıyor.Tekrar araca dönen hırsızlardan bir tanesi market önünde ki rafa çıkarak içeri bakarken diğer arkadaşı da rafı çekmeye başlıyor. Bu sırada arkadaşına kızan hırsız kısa süreli tartışıyor. Daha sonra cama demir çubukla vuran hırsızlar başarılı olamayınca içlerinden bir tanesi camı tekmeleyerek kırıyor. İçeri giren hırsız sigaraları koliye doldururken dışarı da bekleyenlerde camdan yazar kasayı çekerek araca götürüyor. Sigaraları ve kasayı alan hırsızlar geldikleri araca binerek olay yerinden kaçıyor.

Market sahibi Halil Ütübey "Sabah 05:00 sıralarında camı kırarak içeri girmişler sigaramı ve yazar kasamı almışlar. Yan tarafta bulunan komşular dışarı çıkınca kaçıyorlar" dedi.

(Volkan Kayalar/İHA)