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Bu da ev tarhanasının festivali
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Bu da ev tarhanasının festivali

İstanbul Gaziosmanpaşa'da düzenlenen Yöresel Ev Tarhanası Festivalinde yaklaşık 3 bin kişilik çorba vatandaşlara ikram edildi. Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Usta'nın da çorba kazanın başına geçerek vatandaşlara çorba dağıttığı festivalde vatandaşlar geleneksel ev tarhanası içmenin keyfini yaşadı.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da düzenlenen Yöresel Ev Tarhanası Festivalinde yaklaşık 3 bin kişilik çorba vatandaşlara ikram edildi. Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Usta'nın da çorba kazanın başına geçerek vatandaşlara çorba dağıttığı festivalde vatandaşlar geleneksel ev tarhanası içmenin keyfini yaşadı.
Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından geçmişten günümüze gelen kültürel değerleri yaşatmak amacıyla "Yöresel Ev Tarhanası Festivali" düzenlendi. Gaziosmanpaşa Meydanı'nda düzenlenen festivale Gaziosmanpaşa Kaymakamı Yaşar Karadeniz, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve çok sayıda vatandaş katıldı. Anadolu Yöresi Halk Oyunları ekibinin davul eşliğindeki gösterisiyle başlayan festival, protokol konuşmalarıyla devam etti. Geleneklerin günümüzde de yaşatılmasını sağlaması hedeflenen festivalde yöresel kıyafetli kadınlar vatandaşlara ev tarhanasının yapılışını anlattı. Yaklaşık 3 bin kişilik tarhananın meydanda kurulan kazanda pişirildiği festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Başkan Usta'nın da vatandaşlara çorba ikram ettiği törende vatandaşlar geleneksel ev tarhanası içmenin keyfini yaşadı.

"MİLLİ BİR İÇECEĞİMİZ KÜLTÜRÜMÜZ OLAN ÇORBAMIZ GÜZEL BİR GELENEK"
Kültürümüzde yer eden önemli ürünlerden olan tarhana çorbasını vatandaşlara ikram eden ve etkinliğe katılımdan ötürü çok memnun olduğunu dile getiren Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Bizim geleneğimiz bu milli bir içeceğimiz, yemeğimiz, kültürümüz olan çorbamız güzel bir gelenek bunu güzel dostlarla paylaşmak bizi mutlu ediyor. Katılım fazla olunca çorba yetmeyecek gibi bir endişemiz yok. Geçmişten bugüne gelen kültürümüzün ürünü çorbamızı içmeye herkesi davet ediyoruz" dedi.

"İYİ TARHANA EMEK İSTER, DOĞALLIK, SABIR İSTER"
Lezzetli tarhana yapmanın püf noktaları olduğunu ifade eden Aşçı Murat Güner, "İyi tarhana emek ister, doğallık, sabır ister ve öyle yapılır. Püf noktaları var tabi ki ama burada söylenmez çünkü herkes aşçı olur" diye konuştu.

"ÇOK GÜZEL, DAHA ÖNCE İÇMİŞTİM"
Tarhana çorbası alabilmek için uzun kuyruklar bekleyen Nehir Ersoy, "Çorbaya içmek için geldim ve içtim. Çok güzel daha önce içmiştim annem yapıyordu" şeklinde konuştu.
(Hasibe Karadağ - Serdal Altıntepe / İHA)

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