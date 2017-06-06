Bu da dondurma kebabı

Kilis'te matkapla delinen dondurmalar, içerisinden geçirilen kebap şişleri ile kor ateşte pişiriliyor. Servis edilen kızarmış dondurmalar, sıcak yaz günlerinde iftar sofralarının tatlısı oluyor.

Kilis'te matkapla delinen dondurmalar, içerisinden geçirilen kebap şişleri ile kor ateşte pişiriliyor. Servis edilen kızarmış dondurmalar, sıcak yaz günlerinde iftar sofralarının tatlısı oluyor.

Kilisli dondurma ustası Mehmet Yılmaz Ayoğlu, dondurmayı matkap ile deldikten sonra kebap şişini içerisinden geçiriyor. Kebap şişine saplanan dondurma kor ateşin üzerinde pişiriliyor



ŞİŞ KEBAP GİBİ

Şiş tavuk, kuzu ve dana kebabından sonra şişte kızartılan dondurma da iftar sofralarını süslüyor. Pişirildikten sonra üzerine fıstık ve kakao eklenen dondurmalar, sıcak ve uzun süren oruçlu günlerin ardından iftar sofralarını donatıyor. Tatlı niyetine sofralara konulan kızarmış dondurma hem harareti gideriyor hem de ağızlarda serin ve farklı bir lezzet bırakıyor.

3 yıldır bölgede kızarmış dondurma yapan Mehmet Yılmaz Ayoğlu, "Hep kimsenin bilmediği bir lezzeti yapmak istedim. Dondurmayı yağda kavuranlar oldu ama ben de bölgeye uygun nasıl bir lezzet ortaya çıkarabilirim diye hep düşündüm. Sonunda dondurmayı kebap şişine takarak, közde pişirdim. Bildiğim kadarı bu dünyanın hiç bir yerinde yok. Dünyada bir ilk olur diye niyetlendim, Allaha şükür başardık" dedi.

Mehmet Yılmaz Ayoğlu, 3 yıldır tarifinin sadece kendisinde bulunduğu özel bir dondurma ürettiğini ifade ederek, "Dondurmanın közde pişmesi ayrı bir ayrılacaktır. Örnek vereyim, dondurma yağda piştiği zaman ağır olur. Ama közde piştiği zaman sadece ateşe temas ettiği için kesinlikle ağır olmuyor. Hafif oluyor dondurmamız, dışında fındığımız var, dondurmanın içerisinde balımız var, tereyağımız var. Hindistan cevizimiz var. Üzerinde çikolatamız var. Antep fıstığımız var" dedi.



MANGAL ATEŞİNDE PİŞİYOR

Ayaoğlu, mangal ateşinde pişen dondurmaların porsiyonunu 7.5 TL'den sattıklarını ifade etti. Közde dondurmalara yoğun ilgi olduğunu anlatan Ayaoğlu, "İlgi oldukça çok fazla, Kilis dışından gelen çok müşterilerim var. Merak üzerine çok gelen var. Memnun kalıp gidiyorlar" dedi.



PATENTİNİ DE ALDI

Ayaoğlu, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'nın destek ve emeği ile közde dondurmanın patentini de aldıklarını söyledi. Başkan Kara'ya teşekkür eden Ayaoğlu, "Belediye Başkanımızın da emeği ile dondurmamızın patentini aldık. Çok şükür" dedi.



GÖREN ÖNCE ŞAŞIRIYOR

Ayaoğlu, dondurmayı duyanların Kilis'e geldiğini belirterek, yapımını görenlerin ise önce şaşırdığını ifade etti. Lezzeti ile mesh olan müşterilerin dondurmayı pişişirken ve yerken sık sık fotoğraf çektiğini kaydeden Ayaoğlu, "Közde dondurma yiyen vatandaşlar ise kebap şişinde pişen dondurmayı gördüklerinde ilk önce şaşırıyor, daha sonra tadına baktıklarında ise çok lezzetli olduğunu ilk kez böyle bir şeyle karşılaştıklarını ifade ediyorlar. Gelenler, dondurmayı pişirme aşamasını ve sofradaki son halini cep telefonları ile fotoğraflayıp, ayrılıyor" diye konuştu.

(Mehmet Ali Dağ /İHA)