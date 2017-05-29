Bu da 'çöp taksi'

Çankırı'da büyük çöp kamyonlarının giremediği dar sokaklara 'çöp taksiler' giriyor.

Çankırı'da büyük çöp kamyonlarının giremediği dar sokaklara 'çöp taksiler' giriyor.

Çankırı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Çöp Taksi' uygulamasıyla, vatandaşlar 7 gün 24 saat boyunca çöp atabiliyor. Gün içerisinde büyük çöp kamyonlarının giremediği sokaklarda dolaşarak biriken çöpleri toplayan Çöp Taksi, vatandaşların 153 numaralı hatta yaptıkları ihbarları da anında değerlendirerek bildirilen adrese intikal edip çöpleri topluyor.

Çankırı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Temizlik İşleri Amiri Berat Uludoğan 'Çöp Taksi' uygulamasıyla ilgili "Çankırı halkına daha iyi bir hizmet verebilmek için ve temiz bir Çankırı için böyle bir uygulama başlattık. Bu hizmet doğrultusunda vatandaşlarımız 7 gün 24 saat 153 numaralı telefonumuzu arayarak ihbarlarını bildirebilirler. İhbarda bulunduktan 5 dakika içerisinde ekiplerimiz olay yerine intikal ederek vatandaşlarımızın çöplerini alıyorlar" ifadelerini kullandı.

Çankırılı vatandaşlar tarafından da oldukça ilgiyle karşılanan çöp taksinin amacının daha temiz bir şehir olduğunu ifade eden Temizlik İşleri Amiri Uludoğan, "Amacımız bu çalışmayla beraber Çankırımızı daha temiz bir hale getirip, tüm Türkiye'de daha temiz bir şehir haline getirmektir" dedi.

(Ceyhun Doğan / İHA)