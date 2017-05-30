Bu da çiğ köfte kuyruğu

Van'da iftara saatler kala çiğ köfteci önünde uzun kuyruklar oluşuyor

Van'da iftara saatler kala çiğ köfteci önünde uzun kuyruklar oluşuyor

İftar vaktine saatler kala kebap sattığı dükkânın önünde kuyruğa giren vatandaşlar, yıllardır burada çiğ köfte aldıklarını ve buradaki lezzetten vazgeçemediklerini ifade ettiler.

İHA muhabirine konuşan Bahri Öztürkçü ise, mesleğinin sırrını kimse ile paylaşmadığını ifade ederek, "Günde yaklaşık 500 porsiyon çiğköfte satıyoruz. Çiğ köftenin malzemesi bulgur, pul biber, kekik ve diğer baharat çeşitlerini kullanıyoruz. Ramazan ayı içerisinde 800 kilo civarında baharat ve yaklaşık 2,5 ton bulgur kullanıyoruz. Burada 10 kişi yanımda çalışıyor" dedi.

Çiğ köftesinin sırrının doğallıktan olduğunu ifade eden Bahri Usta, "Diğer kısmı meslek sırrıdır, ben de kalsın" diye konuştu.

Kuyrukta bekleyen vatandaşlar ise, her Ramazan ayında burada çiğköfte aldıklarını belirterek, "Bizi bu kuyrukta bekleten tek şey çiğ köftenin lezzetidir. Damak tadımıza hitap etmesidir" diye konuştular.

(Murat Dalgın / İHA)