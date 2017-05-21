Bu da canlı navigasyon: Adres tarifi 1 TL, adrese götürme 2 TL

Gaziantep'te market işletmecisi Ali Teknikel, vatandaşların sürekli adres sormasını fırsata çevirerek, adres tarifini 1, adrese götürmeyi ise 2 TL karşılığında yapıyor.

Gaziantep'te market işletmecisi Ali Teknikel, vatandaşların sürekli adres sormasını fırsata çevirerek, adres tarifini 1, adrese götürmeyi ise 2 TL karşılığında yapıyor.

Gaziantep'te market işletmecisi olan Ali Teknikel, vatandaşların adres sormalarını fırsata çevirdi. Sürekli sorulan adresler nedeniyle bunalan işletmeci, iş yeri girişindeki elektrik direğine "Adres sorma 1 TL, adrese götürme 2 TL" yazılı kağıt astı. İşi aksasa da para kazandığını belirten Teknikel, vatandaşların da uygulamadan memnun olduğunu ifade etti. Vatandaşların sürekli adres sorduğunu anlatan Teknikel, adres göstermekten kendi işini aksatmak zorunda kaldığını belirtti. Vatandaşlara yardım etmeyi sevdiğinin altını çizen Teknikel, "Vatandaşlar sürekli dükkanıma gelip adres soruyordu. Bende onlara gösteriyordum. Çünkü insanlara yardım etmeyi çok seviyorum. Günde 50-60 kişi adres sorunca artık kendi işimi aksatıyordu. Çünkü adres soranlara gidecekleri yeri gösteriyordum" dedi.

Bazı vatandaşların adres karşılığında para teklif ettiğini belirten Teknikel, "Sürekli vatandaşlar adres soruyordu, bazı vatandaşlar adres göstermem karşılığında para teklif edince aklıma böyle bir fikir geldi. Amacım vatandaşlara yardımcı olmak. Para almamın sebebi ise, adres gösterirken marketimi kapatmak zorunda kalıyordum. Bende böyle bir çözüm düşündüm. Adresi tarif edersem 1 TL alıyorum. Sordukları adresin kapısına kadar götürürsem 2 TL alıyorum" şeklinde konuştu.



"VATANDAŞLAR TEŞEKKÜR EDİYOR"

Uygulamadan dolayı vatandaşların kendisine teşekkür ettiğini söyleyen Teknikel, "Bu işi salt kar amaçlı yapmıyorum. Sonuçta benim de işim aksıyor, bunun için ücret alıyorum. Bazı vatandaşları kapının önüne götürüyorum, hatta zili çalıp emin olana kadar da bekliyorum. Bana teşekkür ediyorlar" diye konuştu.

(Lider Olgun - Mehmet Bulut / İHA)