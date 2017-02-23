Bu da buz çeşme

Erzurum'un Oltu ilçesinde müstakil evinin bahçesindeki su şebekesi patlayan vatandaş oluşan buz sütununa çeşme yaptı.
Erzurum'un Oltu ilçesinde müstakil evinin bahçesindeki su şebekesi patlayan vatandaş oluşan buz sütununa çeşme yaptı. Aslan Paya Mahallesi'nde buz sütununu işleyerek bir hafta önce ay yıldızlı süngü yapan Oltulu Beycan Onat, güneşin süngünün üst tarafını eritmesinin ardından alt bölgeye buzdan çeşme yaptı. Beycan Onat'ın 3 saatlik bir çalışma sonucunda yaptığı buzdan çeşme görenleri hayran bıraktı. Çeşmede en küçük ayrıntıyı dahi atlamayan Beycan Onat, "İmkanım olsa çok daha güzel ve kalıcı eserler yaparım" dedi. Onat'ın yaptığı çalışma güzel görüntü oluşturdu. (Dursun Murat Aydın
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