Bu da bozuk para hırsızı

Manisa'da park halinde bulunan ve kapısı açık olan halk otobüsüne giren hırsız, çevredeki vatandaşlara aldırmadan bozuk paraları alıp otobüsten indi. Güvenlik kameralarına takılan hırsız, otomatik kapıyı kapattıktan sonra kayıplara karıştı.

Manisa'da park halinde bulunan ve kapısı açık olan halk otobüsüne giren hırsız, çevredeki vatandaşlara aldırmadan bozuk paraları alıp otobüsten indi. Güvenlik kameralarına takılan hırsız, otomatik kapıyı kapattıktan sonra kayıplara karıştı.

Olay, 18 Şubat tarihinde 2. Anafartalar Mahallesinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Otobüsün güvenlik kameralarına yansıyan olayda, park halinde kapısı açık olan halk otobüsünü gözüne kestiren hırsız, etrafı gözetledikten bir süre sonra otobüse girerek şoför mahallini didik didik etti. Umduğunu bulamayan hırsız yaklaşık 15 TL'lik bozuk parayı aldı. Çevredekilere aldırış etmeden yavaşça otobüsten inen hırsız, otobüsün kapısını da kapatarak bölgeden hızla uzaklaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

