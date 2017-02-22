Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Bu da bozuk para hırsızı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Bu da bozuk para hırsızı

Manisa'da park halinde bulunan ve kapısı açık olan halk otobüsüne giren hırsız, çevredeki vatandaşlara aldırmadan bozuk paraları alıp otobüsten indi. Güvenlik kameralarına takılan hırsız, otomatik kapıyı kapattıktan sonra kayıplara karıştı.

Manisa'da park halinde bulunan ve kapısı açık olan halk otobüsüne giren hırsız, çevredeki vatandaşlara aldırmadan bozuk paraları alıp otobüsten indi. Güvenlik kameralarına takılan hırsız, otomatik kapıyı kapattıktan sonra kayıplara karıştı.
Olay, 18 Şubat tarihinde 2. Anafartalar Mahallesinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Otobüsün güvenlik kameralarına yansıyan olayda, park halinde kapısı açık olan halk otobüsünü gözüne kestiren hırsız, etrafı gözetledikten bir süre sonra otobüse girerek şoför mahallini didik didik etti. Umduğunu bulamayan hırsız yaklaşık 15 TL'lik bozuk parayı aldı. Çevredekilere aldırış etmeden yavaşça otobüsten inen hırsız, otobüsün kapısını da kapatarak bölgeden hızla uzaklaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Fenerbahçe Krasnodar maçı CANLI ANLATIM
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı ile görüştü
'Rakibimizi önemsiyoruz'
İlk yarıda 2 gol vardı
Emenike kadroya alınmadı
Sanat Merkezini kundaklayan zanlı: 'Alkolün etkisiyle yaptım'
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Ve dev satış gerçekleşti! Resmen duyurdular
Ve dev satış gerçekleşti! Resmen duyurdular
AK Parti kulislerinde konuşulan referandum oy oranı
AK Parti kulislerinde konuşulan referandum oy oranı
Erken emeklilik için üç formül
Erken emeklilik için üç formül
Basın toplantısında skandal! Kimse fark etmedi ama...
Basın toplantısında skandal! Kimse fark etmedi ama...
Ünlü iş adamının oğlu hayatını kaybetti ölüm nedeni ne?
Ünlü iş adamının oğlu hayatını kaybetti ölüm nedeni ne?
Ömer Halisdemir'i şehit eden darbecinin ifadesi!
Ömer Halisdemir'i şehit eden darbecinin ifadesi!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Fenerbahçe Krasnodar maçı CANLI ANLATIM
Fenerbahçe Krasnodar maçı CANLI ANLATIM
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı ile görüştü
'Rakibimizi önemsiyoruz'
'Rakibimizi önemsiyoruz'
İlk yarıda 2 gol vardı
İlk yarıda 2 gol vardı
Emenike kadroya alınmadı
Emenike kadroya alınmadı
Sanat Merkezini kundaklayan zanlı: 'Alkolün etkisiyle yaptım'
Sanat Merkezini kundaklayan zanlı: 'Alkolün etkisiyle yaptım'
'Kazanmak için sahaya çıkacağız'
'Kazanmak için sahaya çıkacağız'
Konuk ekipten gol geldi
Konuk ekipten gol geldi
Bu da bozuk para hırsızı
Bu da bozuk para hırsızı
Fenerbahçe çeyrek finalde
Fenerbahçe çeyrek finalde
PKK'lı baba ile kızın evinden FETÖ üyeleri çıktı
PKK'lı baba ile kızın evinden FETÖ üyeleri çıktı
Önce kundakladı sonra yorum yaptı
Önce kundakladı sonra yorum yaptı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English