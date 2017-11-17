17.11.2017 13:50 Bu da boşanma düğünü: Koç bile kesti

Gaziantep'te yaşayan Metin Kalkan isimli genç, 3 yıl süren davanın ardından boşandıktan sonra düğün yapıp davul zurna eşliğinde eğlenerek, koç kesti. Gaziantep'te yaşayan Metin Kalkan isimli genç, 3 yıl süren davanın ardından boşandıktan sonra düğün yapıp davul zurna eşliğinde eğlenerek, koç kesti.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Kıbrıs Mahallesi'nde yaşayan Metin Kalkan, yıllardır ayrı yaşadığı eşinden 3 yıl süren davanın sonucunda boşandı. Şiddetli geçimsizlikten dolayı eşinden boşanan Kalkancı, boşanma sevincini yaptığı düğünle yaşadı.



DAVUL ZURNA ÇALDI, ARAÇ SÜSLEDİ

mahkeme kararının kendisine ulaşmasının ardından davul zurna ekibi tutan Kalkan, tanıdıklarını ve arkadaşlarını da davet etti. 2 koç kestiren Kalkan, aracını ise gelin aracı gibi süsletip, boşandığını ilan eden yazılar astı. Otomobilin üzerinde, "Kalkan kurtuldu, 3. yılın sonunda adalet yerini buldu. Boşandım, kurtuldum" gibi ifadeler yer aldı.

Boşandığını çevresine söyleyen genç, saatlerce halay çekip eğlendi. Kalkancı, kesilen koçların etini ise fakir fukaraya dağıttı Metin Kalkan, "3 yıl süren mahkemenin ardından nihayet boşandım. Bugün benim en mutlu günüm. Çok mutlu olduğum için eşimden artık boşandığım için bu düğünü yaptım. Davul zurna çaldım, 2 koç kestim" diye konuştu.

(Lider Olgun /İHA)

