Bu çay ocağında çaylar bedava

Rize'de bir grup kafadar vakıf anlayışı ile bir çay ocağı açarak vatandaşlara ücretsiz çay veriyor.

Rize'de bir grup kafadar vakıf anlayışı ile bir çay ocağı açarak vatandaşlara ücretsiz çay veriyor.

Engindere mahallesinde ikamet eden Erkan Yıldırım (42) çalıştırdığı Miraç Çayevinde 2 yıldır gelen müşteriden çay parası almıyor. Özellikle okul çağındaki öğrencileri kötü alışkanlıklardan kurtarmak, uyuşturucu ve benzeri maddelerden uzak tutmak amacıyla yaptığı uygulama sayesinde örnek olmaya çalışıyor.

Çay ocağının sahibi Erkan Yıldırım, bedava çay uygulamasına gençlerin bölgede farklı yerlere takılmasının önüne geçmek için başlattıklarını ifade ederek "2 yıl önce başladık bedava çay vermeye. İlk başlarda yaptığımız işin ne kadar önemli olduğunu anlayamadık fakat sonraları buradaki sohbet ve yanında yaptığımız çay ikramının gençleri kazanmanın en büyük yolu olduğunu anladım. Sonra ortaya çıkan maliyeti de bir kaç arkadaş kafa kafaya verdik ve beraber bu maliyeti karşılamaya başladık. Gençlere yönelik başlattığımız bu uygulamayı gelen herkesi dahil ettik. Çayın başkenti olarak gördüğümüz Rize'de bir bardak çayın parayla ve pahalı satılmasına da gönlümüz el vermedi. Herkes bu uygulamadan memnun kaldı" dedi.

Çay içmek amacıyla Miraç Çayevine uğrayan Sedat Pakaker adlı bir vatandaş da her gün bu mekanda yarım saat takılıp sohbet edip çay içtiğini ve bu tür uygulamalara hayırseverlerin veya devletin de destek olması gerektiğini söyledi.

(Bayram Ali Sarı/İHA)