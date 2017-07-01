Bu caminin ne kubbesi ne çatısı var

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Özkürtün beldesine bağlı Kadırga Yaylasında Fatih Sultan Mehmet Han'ın Cuma namazı kıldırdığı çatısı olmayan açık hava camisinde 556 yıldır insanlar çimen üzerinde namaz kılıyor.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Özkürtün beldesine bağlı Kadırga Yaylasında Fatih Sultan Mehmet Han'ın Cuma namazı kıldırdığı çatısı olmayan açık hava camisinde 556 yıldır insanlar çimen üzerinde namaz kılıyor.

Gümüşhane-Trabzon sınırında yer alan ve yaylacılık kültürünün yaşatıldığı ender bölgelerden olan Kadırga Yaylası'nda kubbesi ve çatısı olmayan camiyi görmeye ve Cuma namazı kılmaya her yıl binlerce vatandaş geliyor.

Yaz aylarında Cuma günleri yaylada kurulan halk pazarı nedeniyle çevre il, ilçe, köy ve yaylalardan Kadırga'ya akın eden vatandaşlar, Cuma namazını üzeri açık camide kılıyor.

Otel, lokanta, kahvehane, bakkal, manav gibi yeme, içme ve konaklama tesislerinin bulunduğu yaylada bulunan ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın namaz kıldığı rivayet edilen açık caminin tabanı da doğal çim. Camiye giren vatandaşlar ayakkabılarını duvarların üzerine koyduktan sonra çim üzerinde namazını kılıyor. Erkeklerin camiyi terk etmesinin ardından bu kez kadınlar camide öğle namazını kılıyor.

Yaylaya adını veren ve Fatih Sultan Mehmed'in yaylaya gelmesine vesile olan Kadir Ağa'nın adının verildiği zirvede bulunan şehit ve gazilerin kabirlerini ziyaret ederek dua eden vatandaşlar daha sonra camiye akın ediyor.

Fatih'in namaz kıldığı Temmuz ayının üçüncü Cuma günü yaylada yüzyıllardır şenlik ve otçu göçü yapılırken, Cuma günleri adeta küçük bir ilçeye dönüşen yaylada vatandaşlar yolların standartlarının yükseltilmesini istiyor.



"CUMA NAMAZI SAATİNDE YAĞMUR YAĞMIYOR"

Denizden yüksekliği 2 bin 200 metrede bulunan ve etrafında Şahmelik, Çatma, Minarlı, Oğuz ve Ören gibi çok sayıda oba bulunan Kadırga Yaylası'nda Cuma günleri namaz saatinde yağmur yağmadığı da vatandaşlar tarafından ifade ediliyor.

İstanbul'dan camide namaz kılmak için gelen Kemal Erci, "Kadırga Yaylası açık hava camiinde namaz kılmak için özellikle yollara düştük. Kadırgaya birkaç kez gelmiştim ama ilk kez namaz kılmak nasip oldu. Yaylanın çimenini seccade ederek namaz kıldık" dedi.



"BİR KEZ YAĞMUR YAĞDI"

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinden yıllardır yaz aylarında Kadırga'ya Cuma namazı kılmaya gelen 85 yaşındaki bir vatandaş kendisinin hatırladığı bir kez yağmur yağdığını, yağmurun hep namazdan sonra yağdığını söyledi.



"TÜRKİYE'DEN VE DÜNYADAN İNSANLAR NAMAZ KILMAK İÇİN BURAYA AKIN EDİYOR"

1955 yılından beri yaylada esnaflık yapan 83 yaşındaki Osman Kasap da Cuma namazı saatinde kendisinin hatırladığı tek yağmurun imamın vaaz ve hutbeyi uzattığı bir günde olduğunu, ardından yaşlı bir vatandaşın kalp krizi geçirip ölmesinin ardından ayrıca yaylada kapalı bir cami yapıldığını hatırlattı ve Türkiye ve dünya genelinden insanların Kadırga'nın açık hava camisinde namaz kılmak için buraya akın ettiğini sözlerine ekledi.



CAMİNİN YAPILIŞ HİKAYESİ

Yayladaki açık hava camisinin yapılış hikayesi ise şöyle anlatılıyor :

"Fatih Sultan Mehmet Han hazretlerinin Trabzon'da Kadir Ağa diye bir arkadaşı vardır. Trabzon'a geldiği zaman Kadir Ağa'yı ziyaret etmek ister. Nerede olduğunu araştırınca buraya gelip şehit olduğunu öğrenir. Burada askerleriyle bir Cuma namazı kıldırır. Taş toplattırıp şuanki mevcut alanı oluşturur. Üzerine sıva yapılır. O taşlar o günden beri duvarda durur."

(Recep Ergin/İHA)