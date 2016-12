30.12.2016 23:42 Bu bölgeler 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Hakkari'de bazı alanlar 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletin ve milletin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbirin alındığı belirtildi. Açıklamada bu tedbirler kapsamında, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince Hakkari Merkez, Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarında bulunan bazı bölgelerin 31 Aralık 2016 günü saat 23:59:59'dan 12 Ocak 2017 günü saat 23:59:59'a kadar "Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca vatandaşların bu bölgelere izinsiz olarak girmesinin yasak olduğu belirtildi.