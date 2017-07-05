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Bu bitki çiftçilerin yüzünü güldürecek
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Bu bitki çiftçilerin yüzünü güldürecek

Astronot bitkisi olarak da bilenen ve protein değeri yüksek olan kinoa bitkisi, Bingöl'de ilk kez ekildi. 35 dönümlük arazide ekilen bitki ekonomik boyutuyla çiftçilerin yüzünü güldürecek.

Astronot bitkisi olarak da bilenen ve protein değeri yüksek olan kinoa bitkisi, Bingöl'de ilk kez ekildi. 35 dönümlük arazide ekilen bitki ekonomik boyutuyla çiftçilerin yüzünü güldürecek.
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından astronotların beslenmesinde kullanılan kinoa bitkisi, Bingöl'de ilk kez merkez Gözeler köyünde toprakla buluşturuldu. Köyde ikamet eden Fırat Güven, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı desteğiyle 35 hektarlık alana kinoa bitkisini ekti.
İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Yıldırım, Güven'in ektiği kinoa bitkisini yerinde inceledi. Bingöl'de üreticilerle sürekli irtibat halinde olduklarını belirten Yıldırım, ilk defa ekimi yapılan bitkiden hektar başına ortalama 250-300 kilogram almayı düşündüklerini söyledi.
Kinoa bitkisinin pazar problemi olmadığını ve protein oranının yüksek olduğunu kaydeden Yıldırım, "Kinoa, pazar problemi olmayan ve protein oranı da çok yüksek bir bitki. Pazar problemi olmayan alternatif ürünleri ilimize yaygınlaştırmayı planlamaktayız. Bingöl'ün tarım alanı çok dar ve az olduğundan dolayı teknik ekibimizle çalışıp, üreticilerimizi yeni alternatif ürünlere sevk etmeyi düşünüyoruz. Bingöl'de çiftçilerimiz tarafından ekimi yapılan kinoa tarlasında gerekli incelemeleri yaptık. 35 dekar alanda üreticimiz kinoayı bu sene ekti. İstediğimiz verimi almayı da düşünüyoruz. Bunu ilimize, bölgemize yaygınlaştırmayı düşünüyoruz" dedi.
Kinoa'nın proteinin yüksek olmasından dolayı dünya açısından önemli bir bitki olduğunu ifade eden Yıldırım, "İnşallah bundan sonra dünya nüfusunun gıda ihtiyacı karşılamak adına daha alternatif ürünlerde deneyip yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Bu vesileyle bereketli olmasını diliyorum. Kinoa bitkisi Bakanlığın başlattığı tıbbi ve boya maddeleri kapsayan bitkiler projesi kapsamında hem tohum desteği hem de dekara 100 TL üretimde destek veriyoruz. Bunun yanında ayrıca teknik elemanlarımızda diğer şekilde üretime destek oluyor" diye konuştu.
4 yıldır Bingöl'de çiftçilik yapan ve tarlasına kinoa bitkisi eken Fırat Güven, "Dört yıldır burada tarımcılık yapıyorum. Tarım üretimi kolaydır fakat Pazar bulamıyoruz. Pazarda komisyoncular yoluyla kazanç elde edemiyorsun. Alternatif bir ürün olarak yeni bir ürün. Güney Amerika'da ekilmiş ve yıllardır kullanılıyor. Popüler bir tohum olarak tanınıyor. Bu tohumu öncülük yapmak için deneme amacıyla 35 dekara ekim yaptık. Dekar başına 200-250 kilo gram bekliyoruz. Talep var, siparişler şu anda başlamıştır. Herkes ektiğinde herhalde burada yeni bir pazar ortaya çıkar" şeklinde konuştu.
(Yılmaz Atar /İHA)

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