Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Bu binayı görenler bir daha dönüp bakıyor
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Bu binayı görenler bir daha dönüp bakıyor

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde üçgen görünümlü bina görenleri şaşırtıyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde üçgen görünümlü bina görenleri şaşırtıyor.
Şirinkuyu Mahallesi'nde Selahattin Gül'e ait 3 katlı binayı görenler şaşırıyor. 55 metrekarelik arazi üzerine inşa edilen binada bir katta 2 oda, mutfak, tuvalet ve banyo yer alıyor. Binanın yapılacağı arsadan caddenin geçmesi üzerine kalan kısmına yapılan bina üçgen şeklini alırken, binada Suriyeli bir ailenin kiracı olarak kaldığı öğrenildi.
Şuan evde kiracının kaldığını belirten Selahattin Gül, arsadan cadde geçmesi üzerine üçgen şekilde olduğunu belirterek, "58 metrekare arsamıza binayı inşa ettik" dedi.
Selahattin Gül'ün komşusu Mustafa Alpaslan, "Arsanın yarısı yola gidince böyle bir ev çıktı. Tahminen 55 metrekarelik bir ev. Çok küçük bir ev, evde 2 oda var, bir mutfak var, tuvalet var. Ev 5 yıl önce yapıldı. Şuan evde kendisi oturmuyor, Suriyeli bir aile kalıyor" diye konuştu.
Evde kiracı olarak kalan Suriyeli Ahmet Hec Ali, evin kendileri için yeterli olduğunu söyleyerek, "5 kişilik bir aileyiz. Suriye'nin Rakka şehrinden geldik. Ev sahibi sağolsun ister kira verin, ister vermeyin diyerek bize verdi" ifadelerini kullandı.
(Cuma Sarı / İHA)


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Başbakan 15 Temmuz gazisini Cumhurbaşkanı'yla görüştürdü
Robin van Persie'nin acı günü
El Bab şehidi memleketine uğurlandı
Cumhurbaşkanı'ndan 15 Temmuz gazisinin ailesine ziyaret
Marmaris'te feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Aslan potada kükredi
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Bakan uyardı! Maalesef durumumuz çok kötü
Bakan uyardı! Maalesef durumumuz çok kötü
Ege'de kriz çıktı! Akar'ın ziyaretine Yunan engeli!
Ege'de kriz çıktı! Akar'ın ziyaretine Yunan engeli!
Engin Cezzar yaşamını yitirdi
Engin Cezzar yaşamını yitirdi
El Bab'da son durum! Kritik gelişmeler yaşanıyor
El Bab'da son durum! Kritik gelişmeler yaşanıyor
Türkiye'den Almanya'ya rest! Kesinlikle kabul edilemez
Türkiye'den Almanya'ya rest! Kesinlikle kabul edilemez
Dev anlaşma imzalandı! Türkiye ve İngiltere ortak savaş uçağı üretecek!
Dev anlaşma imzalandı! Türkiye ve İngiltere ortak savaş uçağı üretecek!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Başbakan 15 Temmuz gazisini Cumhurbaşkanı'yla görüştürdü
Başbakan 15 Temmuz gazisini Cumhurbaşkanı'yla görüştürdü
Robin van Persie'nin acı günü
Robin van Persie'nin acı günü
El Bab şehidi memleketine uğurlandı
El Bab şehidi memleketine uğurlandı
Cumhurbaşkanı'ndan 15 Temmuz gazisinin ailesine ziyaret
Cumhurbaşkanı'ndan 15 Temmuz gazisinin ailesine ziyaret
Marmaris'te feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Marmaris'te feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Aslan potada kükredi
Aslan potada kükredi
Bu binayı görenler bir daha dönüp bakıyor
Bu binayı görenler bir daha dönüp bakıyor
HDP Sözcüsü Bilgen hakkında karar
HDP Sözcüsü Bilgen hakkında karar
'Turp çıkacağını söyleyenler gördü ki sandıktan Trump çıktı'
'Turp çıkacağını söyleyenler gördü ki sandıktan Trump çıktı'
'İki şeye karşı sorumluluğumu aklımdan çıkarmıyorum...'
'İki şeye karşı sorumluluğumu aklımdan çıkarmıyorum...'
Yunanistan'dan Kardak açıklaması
Yunanistan'dan Kardak açıklaması
Polis PKK paçavrasını görünce müdahale etti
Polis PKK paçavrasını görünce müdahale etti

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English