09.02.2017 11:18 Bu beldenin 4'te 1'i asker ya da polis

Nüfusu 2 bin 800 olan Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine bağlı Karacaören beldesinde 700'e yakın kişi meslek olarak asker ya da polis. Belde 2016 yılı içinde 3 şehit verdi. Nüfusu 2 bin 800 olan Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine bağlı Karacaören beldesinde 700'e yakın kişi meslek olarak asker ya da polis. Belde 2016 yılı içinde 3 şehit verdi.

Çay ilçesine bağlı Karacaören beldesi 2 bin 800 kişilik nüfusu ile kahramanlık destanlarına konu olacak bir olaya imza attı. Beldede yaşayan gençlerin yüzde 90'lık bir kısmı zorunlu askerlik hizmetini bitirdikten sonra sivil hayata geçmek yerine askerliklerine astsubay ya da uzman erbaş olarak profesyonel olarak devam ediyor. Asker olmayı tercih etmeyen gençler ise emniyet teşkilatına katılarak polis oluyor. Beldeye 2016 yılı içerisinde 3 şehit ateşi düşerken, 5 Ağustos'ta Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde şehit olan Mehmet Esen (27), 31 Ekim de Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Hisar Dağı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Ak ve Fırat Kalkanı Harekatı sırasında, El Bab bölgesindeki saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Olcay'ın (24) yan yana gömülmüşlerdi. Şehit haberlerine gelmesine rağmen beldede yaşayan gençler kahramanlık ve vatan sevgilerinden ödün vermeyerek asker ve polis olma konusunda adeta bir birleri ile yarışmaya devam ediyorlar.



"TÜRKİYE'NİN HEMEN HER YERİNDE HER CEPHESİNDE BİR KARACAÖRENLİ VARDIR"

Beldenin tam bir kahramanlık örneği sergilemelerine kayıtsız kalmayan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Belediye Başkanı Muhterem Algül'ü ziyaret ederek "övünç madalyası" takdim etti. Takdim törenine beldede şehit olan askerlerin babaları da katıldı. Törende beldenin gösterdiği kahramanlıkla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Algül, belde nüfusunun 2 bin 800 olmasına rağmen büyük bir çoğunluğunun er, erbaş ve emniyet mensubu olarak Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet teşkilatına katıldığını yeniledi. Bunun nedenin işsizlikten ziyade vatan ve bayrak sevgisinden kaynaklandığını aktaran Başkan Algül, "Bu tamamen bizim vatan sevgisi, bayrak sevgisi ve vatanımıza, dinimize olan bağlılığımızdan kaynaklanmaktadır. Her ne kadar işsizlikten kaynaklanan bir sorun desek de kesinlikle biz işsizliği kabul etmiyoruz. Bizim vatan ve bayrak sevgimizden kaynaklanan bir şeydir bu. Türkiye'nin hemen hemen her yerinde olumsuz koşullara rağmen her cephesinde bir Karacaörenli mutlaka vardır. Bizim bununla göğsümüz kabarmaktadır. Bunlarla gurur duymaktayız. 5-6 yıldır askerden gelen gençlerimiz askerden gelir gelmez veya askerlik hizmetini yaparken uzman er-erbaş sınavlarına ve mülakatlarına katılırlar. Terhisini alır buraya gelir sağlık raporunu alıp işlemlerini tamamladıktan sonra TSK'ya tekrar geri dönüş yaparlar" diye konuştu.



OĞLU OLMAYAN ANNEDEN VATAN SEVGİSİ ÖRNEĞİ

Oğlu olmayan ailelerin kızlarını asker yaptıklarını ve bundan da büyük bir gurur duyduklarını dile getiren Başkan Algül açıklamalarına şöyle devam etti:

"Hiçbir olumsuzluklar bizim gençlerimizi yıldırmamaktadır. Ne olursa olsun her şeye rağmen, örneğin öğretmen veya mühendis adayı olan gençlerimiz dahi şu an da TSK'ya asker veya emniyet güçlerine polis olarak katılmaktadırlar. Her evden 1 asker var dersek eksik olur, her evden 1, 2, 3 kardeş şu an da cephede savaşan ve cephede görev yapan gençlerimiz vardır. Bir annemiz kızı matematik öğretmenliğini bitirip atama bekliyor olmasına rağmen anne kızını teğmen olarak göndermiştir ve bize 'çok şükür oğlum yok ama bende kızımı teğmen olarak askere gönderdim, oğlumu değil kızım asker ettim' demiştir."



"BİR EVDEN EĞER 2, 3, 4 KİŞİ ASKER OLMAYA GİDİYORSA BURADA BİR KAHRAMANLIK VARDIR"

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı İsmail Kumartaşlı ise beldenin gösterdiği kahramanlık örneğinden çok etkilendiklerini ve teşekkür etmek amacıyla övünç madalyası takdim ettiklerini ifade etti. Başkan Kumartaşlı, "Ülkemiz 20 Temmuz 2015 tarihinden bu yana bir kaosun, savaşın içerisine sürüklenmeye çalışılıyor. Bir kirli el 20 Temmuz 2015 tarihinde bir düğmeye bastı ve memleketimizin çeşitli köşelerine 1, 2, 3, 5, 10 ve 15 şehit haberleri gelmeye başladı. Bu süre içerisinde Afyonkarahisar'da 25 vatan evladını şehit verdi. Baktığımızda bu süre içerisinde Çay ilçemizde 6 şehit verdik. Çay ilçemizin de bu küçük beldesinde 3 ay içerisinde 3 şehit verdi. Biz şehitlerimize guruluyuz keşke bizlerde şehit olsaydık ama vatan mücadelesinde özellikle böyle küçük bir beldede şehit gelmesine rağmen 'ben yine giderim, ağabeyim şehit oldu bende şehit olmaya hazırım, mücadeleye hazırım' diyerek bir evden eğer 2, 3, 4 kişi asker olmaya gidiyorsa burada bir kahramanlık var. Bizde yönetim kurulu kararı ile başkanımıza şehitler adına övünç madalyası vermeyi uygun gördük" diye konuştu.

Takdim töreninin ardından Algül, Başkan Kumartaşlı ve şehit babaları beldedeki şehit mezarlarını ziyaret ederek burada mevlidi şerif okuttular.

Öte yandan, takdim töreni sonrası aynı acı ve gururu yaşayan şehit babalarının el ele tutuşarak bir birlerinin yanında olduklarını göstermeleri ise dikkatlerden kaçmadı.

(Gökten Ceylan/İHA)