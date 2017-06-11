Bu banklar konuşuyor

Sivas Belediyesi 'konuşan bank' uygulaması ile Sivas'ın yetiştirdiği ünlü ozanları kendi sesleri ile halkla buluşturdu.

Sivas Belediyesi "konuşan bank" uygulaması ile Sivas'ın yetiştirdiği ünlü ozanları kendi sesleri ile halkla buluşturdu.

Sivas Belediyesi tarafından şehrin kültür ve sanat gelişimine katkı sağlamak amacıyla kent meydanına 'konuşan banklar' yerleştirildi. Şehrin muhtelif yerlerine yerleştirilen konuşan banklarda; Zaralı Halil, Aşık Veysel Şatıroğlu, Aşık Ruhsati, Sefil Selimi gibi Sivas'ın yetiştirdiği ozanların kendi seslerinden eserleri dinlenebiliyor. Aynı zamanda bankların üzerindeki yazılar ile ozanların biyografileri hakkında bilgiler yer alıyor.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konuşan banklar, Sivaslılardan tam not aldı.

(Aydemir Kadıoğlu / İHA)