Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Bu balığı yemek serbest, dokunmak yasak
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Bu balığı yemek serbest, dokunmak yasak

Aslan balıklarının etinin tüketilebildiğini belirten Doç. Dr. Deniz Ayas, artık kendisine Mersin açıklarında da yaşam alanı bulan bu balıklara canlıyken çıplak elle dokunulmaması uyarısında bulundu.

Aslan balıklarının etinin tüketilebildiğini belirten Doç. Dr. Deniz Ayas, artık kendisine Mersin açıklarında da yaşam alanı bulan bu balıklara canlıyken çıplak elle dokunulmaması uyarısında bulundu.
İndo-Pasifik kökenli, Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçen tropik bir balık türü olan aslan balığı, Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu ile Anamur ilçesi arasındaki denizde de görülmeye başlandı. Zehirli olan ancak eti tüketilebilen aslan balığı ile ilgili açıklama yapan Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Ayas, Türkiye'nin Akdeniz açıklarında da artık aslan balığının yaşamaya başladığını söyledi. Aslan balıklarının, küçük balıklar, omurgasızlar ve kabuklularla beslenen avcı türler olduklarına işaret eden Doç. Dr. Ayas, "Bu avlanma sezonu içerisinde çok sayıda aslan balığı topladık. Özellikle Taşucu-Anamur arasında yapılan balıkçılık faaliyetlerinde çok sayıda aslan balığı yakalandı. Bu bireyleri topladık, fakültemizde muhafaza altına aldık. Bu türle ilgili çeşitli çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Sayısında gözle görülebilir bir artış var. Bu türün istilacı karakterde ve usta bir avcı olması, ülkemizde özellikle Doğu Akdeniz ekosisteminde popülasyonlar kurabileceğini öngörüyoruz" dedi.

"ASLAN BALIKLARI, TOPLAM 18 ADET ZEHİRLİ DİKENSİ IŞINA SAHİPTİR"
Aslan balıklarının, sırt yüzgecinde 13 adet, anal yüzgeçte 3 adet ve göğüs yüzgecinde 2 adet olmak üzere 18 zehir enjekte eden dikensi ışına sahip olduklarını belirten Ayas, "Bu dikensi yapılar kurbanına battığında zehri kurbanına enjekte eder. Bu balıklar zehirlidir ve aslında bu dikensi ışınların amacı, balığın kendisini avcılarına karşı korumaktır" diye konuştu.
Doğu Akdeniz'i yaşam alanı olarak seçen aslan balıklarının, çoğalmasının diğer türler üzerinde bir baskı oluşturacağı için bir risk durumu olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Ayas, "Bununla birlikte insan gıdası olarak bu türün tüketiminin bulunması da belki bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Ayrıca, zehirli ışınlara sahip olmalarına rağmen bazı avcı türler tarafından da tüketiliyor. Bu tüketim, bunun üzerinde sınırlı bir baskı oluşturabiliyor. Ayrıca, ekosistemde oluşturacağı tahribatı önlemek için birçok ülkede aslan balığı avcılığı yapılmakta ve eti tüketilmekte" ifadelerini kullandı.

"CANLIYKEN ELLE DOKUNMAYIN"
Aslan balıklarının, beslenmeleri sırasında saldırgan bir karakterde olsalar da dalgıçlar, balıkçılar ve yüzücülere karşı saldırgan olmadıklarını vurgulayan Ayas, "Balıkçılar ve dalgıçların yaşadıkları birçok kaza, bu balıkları yakalamaya çalışmaları sırasında gerçekleşiyor. Balıkların etinde bir zehir olmamasına rağmen, kurbana sadece bu zehir enjekte eden dikenler sayesinde zehir enjeksiyonu gerçekleşiyor. Canlıyken bu balığın yakalanması ve elle tutulmaya çalışılması sırasında gerçekleşiyor. Birçok kaza bu şekilde oluyor. Trol avcılığı gibi endüstriyel balıkçılık faaliyeti yapan balıkçılar, bu balıkla karşılaşma riski olan dalgıçlar bu balıkları kesinlikle elleriyle tutmamalılar. Çünkü elleriyle tuttukları anda zehir enjeksiyonu gerçekleşiyor. Bu da ciddi bir risk doğuruyor. Bu tür ile karşılaşma olasılığı yüksek olan dalgıçlar ve balıkçılar dikkatli olmalılar" şeklinde konuştu.

"BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ZAYIF OLAN ÇOCUKLAR VE YAŞLILARDA CİDDİ HAYATİ TEHLİKE OLUŞTURABİLİR"
Taşucu-Anamur arasında bu balıkla ilgili bilgilendirme faaliyetlerini bir yıldır sürdürdüklerini dile getiren Ayas, zehirli yüzgeç ışınlarına sahip olan bu balıklara karşı mutlaka dikkatli olunması uyarısında bulundu. Geçmişte bu balık nedeniyle çok ciddi ve tehlikeli vakalar yaşandığını söyleyen Ayas, "Aslan balığı zehri insanda aşırı acı, kusma, ateş, solumun güçlüğü, baş ağrısı ve ishal gibi birçok semptomun ortaya çıkmasına neden oluyor. Nadir olarak kalp rahatsızlıkları görülebiliyor. Sağlıklı erişkin insanlarda ölüm nadir görülüyor. Ama bağışıklık sistemi zayıf olan çocuklar ve yaşlılarda, ayrıca alerjik bünyeli insanlarda ciddi hayati tehlike oluşturabilir. Aslan balıkları tarafından gerçekleşen yaralanmalarda kişi en kısa sürede bir sağlık kurumuna başvurmalıdır" dedi.
(Hüseyin Kar - Kıymet Gökçe / İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Göztepe Adnan Öztürk'e emanet
Dünya Ekonomik Forumu başladı
Katiline müebbet verildi
Darp edilen doktorun burnu kırıldı
Aziz Yıldırım'a ceza
Yasin Öztekin'den o iddialara yanıt
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Reina saldırganıyla birlikte yakalanan 3 kadının sırrı ortaya çıktı
Reina saldırganıyla birlikte yakalanan 3 kadının sırrı ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu'nun talebine Bahçeli'den jet yanıt!
Kılıçdaroğlu'nun talebine Bahçeli'den jet yanıt!
Reina saldırganı yakalandı! İşte ilk fotoğrafı...
Reina saldırganı yakalandı! İşte ilk fotoğrafı...
Reina saldırganı Abdulkadir Masharipov İstanbul'da yakalandı!
Reina saldırganı Abdulkadir Masharipov İstanbul'da yakalandı!
Diyarbakır'da patlama!Olay yerinden ilk görüntüler
Diyarbakır'da patlama!Olay yerinden ilk görüntüler
Osmanlıspor Beşiktaş maçı geniş özeti
Osmanlıspor Beşiktaş maçı geniş özeti
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Göztepe Adnan Öztürk'e emanet
Göztepe Adnan Öztürk'e emanet
Dünya Ekonomik Forumu başladı
Dünya Ekonomik Forumu başladı
Katiline müebbet verildi
Katiline müebbet verildi
Darp edilen doktorun burnu kırıldı
Darp edilen doktorun burnu kırıldı
Aziz Yıldırım'a ceza
Aziz Yıldırım'a ceza
Yasin Öztekin'den o iddialara yanıt
Yasin Öztekin'den o iddialara yanıt
Bogdan Stancu Bursaspor'da
Bogdan Stancu Bursaspor'da
Bolu'da 'gol' sesi çıkmadı
Bolu'da 'gol' sesi çıkmadı
'Aynı başarıyı Adil Öksüz için bekliyoruz'
'Aynı başarıyı Adil Öksüz için bekliyoruz'
Cesaret belgesi alan polis FETÖ'den gözaltında
Cesaret belgesi alan polis FETÖ'den gözaltında
TBMM'de kan bağışı kampanyası
TBMM'de kan bağışı kampanyası
Şehit polis doğum gününde toprağa verildi
Şehit polis doğum gününde toprağa verildi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English