Bu bacağından çıktı

Bacağındaki şiddetli ağrı nedeniyle sağlık kuruluşuna başvuran Süleyman Aksın'ın bacağından 1 kilogramlık tümör çıkarıldı.
Bacağındaki şiddetli ağrı nedeniyle sağlık kuruluşuna başvuran Süleyman Aksın'ın bacağından 1 kilogramlık tümör çıkarıldı. Şırnaklı 41 yaşındaki Süleyman Aksın, bacağında yaklaşık bir yıl önce başlayan ve devam eden ağrılar nedeniyle gitmedik sağlık kurumu bırakmadı. Öneri üzerine Batman'da özel bir hastaneye gelen Aksın, Estetik, Plastik ve Rekonstüriktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Said Alğan tarafından muayene edildi. Muayenede, Aksın'ın baldırında damar ve sinirlerine baskı yapan dev bir tümör olduğu ve buna bağlı olarak varis geliştiği tespit edildi. Tümör, bir saatlik cerrahi müdahale ile çıkarıldı. (Osman Arslan/İHA)
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