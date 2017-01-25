Bu araçtan sağ çıktılar

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, kamyonun çarptığı otomobil şarampole uçtu. Demir yığınına dönen araçta bulunan 3 kişi sağ olarak kurtuldu.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, kamyonun çarptığı otomobil şarampole uçtu. Demir yığınına dönen araçta bulunan 3 kişi sağ olarak kurtuldu.

Yalova'dan Orhangazi istikametine seyreden Turhan Durmaz (44) idaresindeki 06 JN 542 plakalı otomobile, aynı yönde gitmekte olan İsa Kuş'un (50) kullandığı 31 SV 881 plakalı kamyon arkadan çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil, yolun sağındaki şarampole uçtu. Otomobil hurdaya dönerken, sürücü Turhan Durmaz ağır, annesi Şemsiye Durmaz (62) ve Gülşen Aşıoğlu (56) hafif yaralandı. Çevreden yetişen vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Turhan Durmaz, buradaki müdahalenin ardından Bursa'ya sevk edildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

