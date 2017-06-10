Bu araçtan burunları dahi kanamadan çıktılar

Gaziantep'te takla atan otomobildeki sürücü ve yanındaki kişi kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Gaziantep'te takla atan otomobildeki sürücü ve yanındaki kişi kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza, Gaziantep Üniversite Bulvarı'ndan Karataş'a çıkan alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alt geçide süratli bir şekilde giren Abdo Sait idaresindeki 27 MB 780 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce duvara çarptı, sonra da takla attı. Olayı gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yapan araçta bulunan ve dayı-yeğen oldukları öğrenilen Abdo Sait ve Sait Sait isimli iki Suriyeli, takla atan otomobilden burunları kanamadan kurtuldu.

112 acil ekiplerinin ilk kontrolü sonrası iki Suriyelinin yaralanmadıkları tespit edilirken, kazada ters dönen araç ise çekici tarafından kaldırıldı. Kapanan yol tekrar trafiğe açıldı.

(Mehmet Bulut / İHA)