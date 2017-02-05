05.02.2017 18:20 Bu araçtan burnu dahi kanamadan çıktı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde seyir halindeyken lastiği patlayan otomobil takla attı. Yol kenarındaki ağacın ön camından girerek arka camından çıktığı aracın sürücüsü, kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu. Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde seyir halindeyken lastiği patlayan otomobil takla attı. Yol kenarındaki ağacın ön camından girerek arka camından çıktığı aracın sürücüsü, kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 16.00 sıralarında Karasu Çevreyolu Güneşler mevkiinde meydana geldi. Erenler'den Karasu istikametine ilerleyen Nihat Ç. idaresindeki 54 PL 675 plakalı otomobil, Çevreyolu Güneşler mevkiinde ön lastiğinin patlaması sonucu takla atarak yol kenarındaki ağaca çarpıp ters döndü. Kaza esnasında devirdiği ağacın otomobilin şoför mahallindeki kapı camından girmesine rağmen sürücü Nihat Ç. kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Takla atan araçtan kendi imkanlarıyla kurtulan Nihat Ç.'nin ambulansta yapılan kontrollerinde herhangi bir yara almadığı tespit edildi.

Polis ve sağlık ekiplerine yaralanmadığını beyan eden sürücü Nihat Ç., olay yerinde polise verdiği ifadede kemerinin takılı olduğunu, bu yüzden yaralanmadığını belirterek, "Virajı dönerken ön sağ tekerim patladı. Frene bile basamadan otomobil takla attı. Kaza sebebiyle yarı belinden kırılan ağaç da camdan girip önümden geçmiş. Beni Allah korudu" dedi.

İtfaiye ekipleri, otomobilin elektrik ve yakıt sistemini devre dışı bırakırken, sürücü Nihat Ç. bir yakını ile birlikte olay yerinden ayrılarak evine gitti. Kaza yapan otomobilin içerisine giren ağaç itfaiye ekiplerince motorlu testere ile kesilerek alınırken, otomobil daha sonra çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

Mahalle sakinleri, aynı mevkide sürekli trafik kazaları meydana geldiğini, bu kazanın da son bir haftada meydana gelen dördüncü kaza olduğunu iddia ettiler.

(Mustafa Özdemir / İHA)

