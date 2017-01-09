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'Bu Anayasa değişiklik teklifi bir Türkiye meselesidir'
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'Bu Anayasa değişiklik teklifi bir Türkiye meselesidir'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 'Bu Anayasa değişiklik teklifi bir şahıs meselesi değildir. Bir şahsın yürütmenin başına gelmesi hiç değildir. Bu esasında memleket meselesidir, bir Türkiye meselesidir, aziz milletimizin geleceği ile ilgilidir' dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Bu Anayasa değişiklik teklifi bir şahıs meselesi değildir. Bir şahsın yürütmenin başına gelmesi hiç değildir. Bu esasında memleket meselesidir, bir Türkiye meselesidir, aziz milletimizin geleceği ile ilgilidir" dedi.
Bakan Bozdağ, TBMM Genel Kurulunda Anayasa değişikliği teklifi hakkında konuştu. Bozdağ, milletin ve Türkiye'nin istiklali, istikbali ve istikrarı için son derece önemli maddeleri görüşmeye başladıklarını belirterek, siyasi istikrar, güçlü iktidar, güçlü yasama, etkin denetim, hızlı karar alma ve uygulamanın hasılı Türkiye'nin ve milletin güçlü geleceğinin temellerinin atıldığını ifade etti. Bozdağ, "Cumhurbaşkanlığı sistemi milletimizin ve ülkemizin doğrudan bekasıyla ilgilidir. Güçlü millet, devlet ancak güçlü yasama, yürütme ve bağımsız ve tarafsız yargıyla oluşturulabilir. Görüşmeler milletin gözü önünde yapılmaktadır. Hem teklifin verilmesi, Anayasa Komisyonunda yapılan müzakereler, Genel Kurul görüşmeleri ve referandum sürecinde milletimize yapılacak takdimler bütün bunların tamamı milletimizin gözü önünde gerçekleşecektir. Milletten kaçırılan, saklanan hiçbir şey yoktur. Bizim dediğimiz şey, 'Bu Anayasa değişikliklerini milletten kaçırmak değil, milletin önüne götürmektir.' Millet kararını versin, onun kararına hep birlikte saygı duyalım" ifadelerini kullandı.
Bakan Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı sisteminin Türkiye'de konuşulduğunu hatırlatarak, "Bütün bu tartışmalar uzun yıllar sürdü ve bugün bu tartışmaları somuta dönüştürmek, tartışmalara nokta koymak parlamentomuzun elindedir. Bu tartışmalara nokta koyacak şey bunu Türkiye'nin ve Türk halkının gündemine taşıyıp, onların hakemliğine müracaat etmektir. Bu Anayasa değişiklik teklifi bir şahıs meselesi değildir. Bir şahsın yürütmenin başına gelmesi hiç değildir. Bu esasında memleket meselesidir, bir Türkiye meselesidir, aziz milletimizin geleceği ile ilgilidir" dedi.
Anayasa değişikliğinin OHAL döneminde görüşülmesinin doğru olmayacağına yönelik eleştirilere de değinen Bozdağ, "Bu gazi Meclis, Kurtuluş Savaşı'nın devam ettiği yıllarda 1921 Anayasası'nı yapmış ve yürürlüğe koşmuştur. Bu Meclis Kurtuluş Savaşı'nın bittiği, Cumhuriyetin ilan edildiği yıllarda savaşın arkasında pek çok olumsuzlukların olduğu bir dönemde 1924 Anayasası'nı yapmış ve yürürlüğe koymuştur. Türkiye'nin bugün terörle mücadelesi ve başka sorunlarımızı çözme konusunda yürüteceği çalışmaları yapacak farklı birimleri vardır ve başarıyla yerine getirmektedir" şeklinde konuştu.
(Ahmet Umur Öztürk /İHA)
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