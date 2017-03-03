'Bu Alman derin devletinin sistematik uygulaması'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakan Bozdağ ve Bakan Zeybekci'nin Almanya'daki toplantılarına izin verilmemesine ilişkin, 'Bu tesadüf değil, Alman derin devletinin sistematik bir şekilde uygulaması haline geldi. Neden? Türklerin burada kampanya yapmasını istemiyorlar. Çünkü onlar da hayır için çalışıyorlar. Güçlü Türkiye'nin önünü kesmek istiyorlar' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakan Bozdağ ve Bakan Zeybekci'nin Almanya'daki toplantılarına izin verilmemesine ilişkin, "Bu tesadüf değil, Alman derin devletinin sistematik bir şekilde uygulaması haline geldi. Neden? Türklerin burada kampanya yapmasını istemiyorlar. Çünkü onlar da hayır için çalışıyorlar. Güçlü Türkiye'nin önünü kesmek istiyorlar" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile çalışma kahvaltısında bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin Almanya'da yapacakları toplantılara izin verilmemesiyle ilgili soruya Bakan Çavuşoğlu, "Son yıllarda bu tür etkinlikleri engellemeye çalışması esasen Almanya'nın ve Batı'nın ne kadar çifte standart içinde olduğunun göstergesidir. Geçen sene Sayın Cumhurbaşkanımız Almanya'da vatandaşlarımızın bir toplantısına, ki bu toplantı darbeye karşı bir toplantıydı. 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı gerçekleştirilen bir toplantıydı. Türkiye'den hitap etmek istedi, bu engellendi. Ama ondan kısa bir süre önce PKK'lıların yaptığı bir toplantı, ki bu çok manidardır teröristlerin toplantısına izin veriyorlar. Kandil'den teröristler, PKK'nın önde gelen liderleri, teröristler hitap ettiler. Canlı bağlantı yaptılar. Terörist başlarına izin veriyorsunuz. Halkın oyuyla seçilmiş Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanına Recep Tayyip Erdoğan'a izin vermiyorsunuz. Bunun izah edilebilir bir yanı yoktur. En son Sayın Babakanımızın Düsseldorf bölgesinde yaptığı mitingi de engellemeye çalıştılar, teknik engeller çıkarmaya çalıştılar. Ama başaramadılar. Şimdi ise son dakikada özellikle belediyeler iptal etmeye başladı toplantıları. Bu tesadüf değil, Alman derin devletinin sistematik bir şekilde uygulaması haline geldi. Neden? Türklerin burada kampanya yapmasını istemiyorlar. Çünkü onlarda hayır için çalışıyorlar. Güçlü Türkiye'nin önünü kesmek istiyorlar" diye konuştu.



"SİZ TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN BAKANLARIYLA GÖRÜŞMEK İSTİYORSANIZ ADAM GİBİ TALEPTE BULUNURSUNUZ"

"Büyükelçimizi Bakanlığa çağırmaları ve orada söyledikleri ve Dışişleri Bakanının söylediği gerçekten hani derler ya özrü kabahatinden büyük" diyen Çavuşoğlu, "Türk bakanlar Almanya'ya gittiği zaman kendi muhataplarıyla da görüşmek durumundaymış. Siz Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanlarıyla görüşmek istiyorsanız adam gibi talepte bulunursunuz, rica edersiniz bizde memnuniyetle görüşürüz. Ama böyle dayatmayla, zorlamayla ve şart koşmayla biz sizinle görüşmeyiz. Siz Türkiye'yi o eski Türkiye diye düşünüyorsanız, sizin emrinizde bir ülke olarak düşünüyorsanız bu bizim kabul edebileceğimiz bir şey değildir ve bunu şiddetle reddediyoruz. Bizimle görüşmek istiyorsanız telefonda da yüzyüze de medeni bir şekilde talepte bulunursunuz, biz sizinle görüşürüz. Nasıl başbakanlarımız Münih'te görüştüyse, görüşürüz. Merkel Ankara'ya geldiği zaman nasıl Cumhurbaşkanımızla, Başbakanımızla görüştüyse görüşürüz. Nasıl ben yeni Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'le görüştüysem, yine görüşürüm telefonda da yüz yüze de görüşürüm. Ama böyle şart koşarak, böyle baskı yaparak bizimle görüşme yapmak istiyorlarsa biz bunda yokuz" açıklamasında bulundu.



"SİZ TÜRKİYE'NİN PATRONU DEĞİLSİNİZ"

Bakan Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizi eşit bir ortak gibi görmek durumundasınız. Türkiye sizin emrinizde bir ülke değil. Siz Türkiye'nin patronu değilsiniz. Siz birinci sınıf, Türkiye ikinci sınıf değil. Biz size böyle davranmıyoruz. Sizde Türkiye'ye eşit bir ortak gibi davranmak zorundasınız. Bu tür baskılar bizi yıldırmaz. Türk toplumuna yaptığınız sistematik baskılar Türk toplumunu Almanya'da yıldırmaz. Bunu başaramazsınız. Gelin ortak hareket edelim Türk toplumuna yönelik birlikte çalışalım. İki ülke arasında çok önemli bağlar var. Bu bağları güçlendirelim. Şu seçim öncesi popülizmden uzak durun bizimle ilişkilerimizi sürdürmek istiyorsanız bize nasıl davranacağınızı öğrenmek zorundasınız. Bu yöntemle bu işler olmaz. Böyle devam etmez bizde karşılığını veririz. Hiç çekinmeden her türlü karşılığını veririz. O zaman gerisini siz düşünürsünüz. Bizim Almanya'ya vereceğimiz mesaj budur. Yıllara dayanan dostluğumuzu, müttefikliğimizi, dayanışmamızı siz ortadan kaldırmak istiyorsanız Türkiye'de bunun altında kalmaz, gereken cevabı en güçlü şekilde verir. 80 milyon Türk milletinin bunu kabul etmesi mümkün değil. 80 milyon Türk insanının, vatandaşlarımızın hissiyatını yansıtıyorum."



"PKK, PYD HERKESİN DÜŞMANI, İNSANLIĞIN DÜŞMANI"

Başka bir soru üzerine ise Çavuşoğlu, "PKK, PYD herkesin düşmanı, insanlığın düşmanı. Kuzey Irak'ta da oradaki meşru bölgesel yönetime karşı da bir tehdittir. Hatta bazı ülkeler tarafından da kullanılmaktadır. Şuandaki yönetime karşı kullanılmaktadır. Bu bir gerçektir. Türkiye'ye de bir tehdittir. PKK'ya karşı Irak'ta ortak da hareket edeceğiz. Bu terör örgütü nerede olursa olsun bunu yok etmek bizim görevimizdir. Bu Irak içinde Kuzey Irak içinde bir tehdittir. Dolayısıyla PKK tehdit olarak devam ettiği sürece de PKK ile mücadele etmekte kaçınılmazdır" değerlendirmesinde bulundu.

(İlker Turak / İHA)