Bu acıya yürek dayanmaz: Oğlunu son kez öptü

Aksaray'da yem karma makinesinin kapağının altında kalarak ölen 18 yaşındaki gencin babası, oğlunun üzerine örtülen battaniyeyi kaldırarak son kez sarılıp öptü.

Aksaray'da yem karma makinesinin kapağının altında kalarak ölen 18 yaşındaki gencin babası, oğlunun üzerine örtülen battaniyeyi kaldırarak son kez sarılıp öptü.

Olay, Aksaray'ın merkeze bağlı Yenikent beldesi Akhan Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan 18 yaşındaki Hasan Hüseyin Başer, hayvanlara yem vermek için yem karma makinesini çalıştırdı. Makinenin içine yem attıktan sonra makinenin hidrolik olan kapağını kapatan Başer, kapağın boşalarak üzerine düşmesi sonucu kapağın altında kaldı. Gencin yakınları tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri gencin hayatını kaybettiğini tespit ederken, baba Hacı Hasan Başer (56) oğlunun cenazesinin üzerine örtülen battaniyeyi kaldırarak son kez sarılıp öptü. Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri de incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Yasin Can /İHA)